Excesso de preenchimento: por que alguns procedimentos viram notícia nas celebridades?

Vira e mexe alguma celebridade é notícia na internet por conta de excessos em procedimentos estéticos, principalmente os preenchimentos faciais. Para dar alguns exemplos, a cantora Madonna chamou a atenção com sua aparência na última edição do Grammy Awards, a atriz e influenciadora Flavia Pavanelli admitiu ter “perdido a mão” e o ator Stênio Garcia viralizou aos 91 anos após se submeter a uma harmonização facial.

Mas qual será o limite para esse tipo de procedimento e por que passam da conta? A cirurgiã plástica Patrícia Marques explica que o aumento dos lábios e a correção do bigode chinês e das olheiras estão entre os procedimentos mais procurados e o excesso se dá pela quantidade exagerada de produtos. “Algumas pessoas nunca estão satisfeitas e passam a querer mais e mais”, diz a especialista.

Em alguns casos, os preenchimentos nem sempre são as melhores opções. A médica explica que quando o paciente tem uma idade mais avançada e uma flacidez significativa, de moderada para acentuada, os preenchimentos têm seu papel, mas é importante ressaltar que é preciso volumes maiores de aplicação em intervalos menores. Nesses casos, é mais interessante pensar na cirurgia plástica para remover o excesso de pele e diminuir a necessidade de preenchimento.

“Em uma pessoa com bigode chinês acentuado, com a bochecha muito caída, é possível melhorar a aparência com preenchimento, mas vai ser preciso uma quantidade cada vez maior de produto para um resultado médio. Nesse exemplo, o lifting facial (ou ritidoplastia) poderia corrigir totalmente ou reduzir a quantidade de preenchimento necessária”, explica Marques.

Sobre o papel do médico na orientação na naturalidade e proporcionalidade, Patrícia Marques – que é pioneira em frontoplastia no Brasil e já fez mais de 650 cirurgias – reforça que uma conversa prévia com o paciente para alinhar as expectativas é fundamental.

“Eu indico sempre a começar com quantidades menores de produto para que a pessoa sinta o resultado, perceba se tem necessidade de aumentar gradativamente a dose de aplicação. O excesso de preenchimento não faz mal à saúde porque os produtos utilizados são ácidos hialurônicos de muito boa qualidade, então não fazem mal, apenas causam uma aparência artificial, por isso é muito importante procurar um especialista para evitar o exagero e obter um resultado harmonioso”, finaliza Patrícia.