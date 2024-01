Excesso de mamas

No Brasil, a busca por procedimentos de aumento das mamas através de implantes de silicone sempre esteve em evidência, como revelam os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No entanto, uma tendência surpreendente vem ganhando força e mostrando que nem todas as mulheres desejam se render ao padrão de seios volumosos. Cada vez mais mulheres estão buscando a mamoplastia redutora, um procedimento que visa diminuir o tamanho das mamas, aliviando desconfortos constantes que afetam sua qualidade de vida e autoestima.

O cirurgião plástico Dr. Hugo Sabath comenta que a mamoplastia redutora é muito mais do que um simples procedimento cirúrgico. Ela representa uma oportunidade de transformação completa, não apenas física, mas também emocional. Projetada para reduzir o tamanho e o peso das mamas, essa cirurgia oferece uma série de benefícios que vão além da aparência estética.

A busca pela proporção corporal é outro aspecto fundamental abordado pela mamoplastia redutora. Muitas mulheres se sentem desproporcionais devido ao tamanho excessivo das mamas em relação ao restante do corpo. Essa desarmonia pode afetar a autoestima e a confiança pessoal. Ao reduzir o tamanho das mamas, a cirurgia visa criar uma aparência mais equilibrada e proporcional, permitindo que as mulheres se sintam mais confortáveis e confiantes.

A liberdade de movimento é um dos grandes benefícios proporcionados pela mamoplastia redutora. Muitas mulheres com mamas volumosas enfrentam dificuldades em realizar atividades físicas, como corrida, academia ou até mesmo brincar com seus filhos. Com a cirurgia, as mamas ficam mais leves, permitindo a retomada dessas atividades com mais facilidade e prazer.

A escolha de vestuário é um aspecto fundamental da expressão pessoal e da autoconfiança. No entanto, mulheres com mamas excessivamente grandes muitas vezes enfrentam dificuldades na hora de encontrar roupas que se ajustem adequadamente e realcem sua figura de forma favorável. Essa frustração pode minar a autoestima e limitar a liberdade de expressão individual.

A sensação de alívio e empoderamento ao finalmente encontrar roupas que se encaixem corretamente não pode ser subestimada. A autoconfiança é elevada quando você se sente confortável e segura em suas roupas.

Antes de decidir pela mamoplastia redutora, é essencial buscar um cirurgião plástico experiente e certificado, com quem você possa se comunicar abertamente e obter todas as informações necessárias. Comunicar seus objetivos, expectativas e preocupações é fundamental para garantir um resultado satisfatório.

“É importante ressaltar que a mamoplastia redutora é um procedimento personalizado, adaptado às necessidades individuais de cada mulher. A comunicação com um médico responsável e experiente é fundamental para garantir um resultado satisfatório. O profissional irá avaliar a condição física da paciente, discutir as técnicas disponíveis e auxiliar na definição dos objetivos desejados. Essa relação de confiança e diálogo aberto é essencial para que a mulher se sinta segura e empoderada em sua decisão”, conclui o cirurgião Hugo Sabath

Recupera sua autoestima

Supere o impacto emocional; a mamoplastia redutora oferece uma solução efetiva para as limitações, proporcionando:

Desconforto aliviado: O procedimento reduz o peso e o volume das mamas, aliviando a pressão sobre o pescoço, ombros e costas, permitindo que você se mova com mais facilidade e sem desconforto.

Liberdade de movimento: Com mamas menores e mais leves, você pode desfrutar de uma maior amplitude de movimento, realizando atividades cotidianas, como alcançar objetos em prateleiras altas, levantar objetos pesados e realizar tarefas domésticas, com maior facilidade.

Transformação completa

O excesso de mama pode afetar negativamente a autoestima e o bem-estar emocional de uma mulher. A mamoplastia redutora oferece uma transformação completa, proporcionando:

Confiança renovada: Ao alcançar uma aparência mais harmoniosa e proporcional, você se sentirá mais confiante em relação ao seu corpo, o que contribuirá para sua autoestima e permitirá que você se sinta mais à vontade em sua própria pele.

Impacto emocional positivo: A cirurgia pode trazer benefícios emocionais significativos, ajudando a superar sentimentos de desconforto, constrangimento e insegurança associados às mamas grandes. Você poderá aproveitar as atividades do dia a dia sem se preocupar com a aparência física.