Estresse pode desencadear ou piorar bruxismo em crianças e adultos

A tensão na mandíbula e nos dentes também pode acontecer durante o dia, motivada pelo estresse, uso de medicamentos, fatores psicossociais e psicológicos - Foto: Adobe Stock

Considerado um distúrbio do sono, cuja intensidade e frequência variam entre as pessoas, o bruxismo pode ser leve e não causar prejuízos relevantes. Mas dependendo da intensidade da contração muscular apertando ou rangendo os dentes, a não adaptação das estruturas orofaciais gera problemas.

Estudos apontam a relação entre o estresse devido a mudanças de vida – perda de um familiar, separação matrimonial, mudança de emprego ou dificuldades financeiras, por exemplo – e a exacerbação do bruxismo, transformando o que era um pequeno desconforto muscular ao acordar em uma dor insuportável na face, que diminui a abertura da boca e dificulta a respiração.

Para a professora dra. Andréa Lusvarghi Witzel, que leciona Estomatologia Clínica na Faculdade de Odontologia da USP (Universidade de São Paulo), esse é um dos motivos pelo qual a pandemia da Covid-19 levou a um aumento nas queixas relacionadas ao bruxismo. “A alteração da saúde mental pode desencadear aumento da contração muscular, alteração no padrão do sono e isso resultar numa frequência e intensidade maiores do bruxismo. Quando isso acontece, as queixas do paciente podem aumentar”, explica.

Nos casos de contração muscular intensa, os sinais de alerta são desgaste e sensibilidade dental; fraturas nos dentes, restaurações ou próteses; piora em doença periodontal; falhas em implantes e dores nos músculos da mastigação ou na ATM (Articulação Temporomandibular, responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca), que pode ser sobrecarregada. Qualquer um destes sintomas requer a avaliação por um dentista, mas pode não apontar a necessidade de um tratamento.

“Um desgaste dental leve num paciente de 60 anos pode ser considerado fisiológico, mas esse mesmo desgaste num adolescente de 12 anos pode ser preocupante”, exemplifica a especialista. “Pode acontecer de um paciente se queixar de desgaste dental exacerbado e, durante a avaliação clínica, o dentista observar que o problema é um desgaste ácido, que pode acontecer por ingestão frequente de suco cítricos ou até vômitos frequentes. Cada desgaste é de um jeito, daí a importância de um bom diagnóstico”, acrescenta.

Diagnóstico aponta a melhor conduta terapêutica

A tensão na mandíbula e nos dentes também pode acontecer durante o dia, motivada pelo estresse, uso de medicamentos, fatores psicossociais e psicológicos – Foto: Adobe Stock

Diante da suspeita de bruxismo, a avaliação de um dentista é essencial para verificar se esta realmente é a causa das queixas. A professora da USP Andréa Lusvarghi Witzel lembra que não existe obrigatoriedade de evolução negativa do distúrbio, mas a baixa capacidade de adaptação de algumas pessoas pode fazer com que os sintomas mais severos apareçam. Ela descreve as possibilidades de tratamento.

Para dores musculares, pode-se prescrever fisioterapia, auto manejo, higiene do sono (com ações como diminuir tempo de tela a noite e escurecer o ambiente de dormir) e prescrição de relaxantes musculares. Para dores com gatilhos emocionais, encaminhamento para psicoterapia ou psiquiatria.

Para dores articulares e musculares, uso de placa de mordida para suporte da articulação (sendo a placa rígida de resina acrílica a mais indicada), fisioterapia, relaxantes musculares e antiinflamatórios. Já para o desgaste dental, verificar a necessidade de restauração, devolvendo a anatomia perdida, e instalação de placa de mordida para proteção dos dentes.

Witzel esclarece que pacientes com doença periodontal também podem ter o desalinhamento dos dentes como resultado da contração muscular. Com a contração muscular sustentada sobrecarregando a ATM, também pode ocorrer mudança da força óssea e até mesmo o deslocamento do disco da articulação.

Quanto à possibilidade de deslocamento ou “queda” da mandíbula, preocupação frequente dos pacientes de DTM (Disfunção Temporomandibular), ela afirma que “a dor muscular e articular podem promover contrações musculares protetoras que podem provocar mudanças da posição da mandíbula temporariamente. Como a dor ou a inflamação cedem, a tendência é ela voltar a posição inicial”.

Para dores articulares e musculares indica-se o uso de placa de mordida para suporte da articulação – Foto: Adobe Stock

Distúrbio afeta crianças e adultos

Estudos apontam que entre 13% e 49% das crianças são afetadas pelo bruxismo, um número que pode ser superestimado, já que tais pesquisas são baseadas na avaliação subjetiva dos pais. Segundo a professora. dra. Andréa Lusvarghi Witzel, da Faculdade de Odontologia da USP (Universidade de São Paulo), os adultos ainda são o público que mais frequentemente apresenta bruxismo, com aumento expressivo das queixas após o advento da pandemia da Covid-19.