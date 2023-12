Estratégias para manter a forma durante as comemorações de fim de ano

Com a chegada do mês de dezembro, as festas e confraternizações são mais frequentes. Essa época do ano se torna um desafio para quem está no foco nas dietas e treinos, principalmente mirando no grande objetivo que é o verão. É comum ver as pessoas intensificando os exercícios cardiovasculares quando pensam em emagrecimento. No entanto, um novo estudo realizado pela Universidade de Standford descobriu que o treinamento de força pode ser mais eficaz do que exercícios aeróbicos, não apenas para construir músculos, mas também para perder gordura e regular os níveis de açúcar no sangue. A pesquisa não é novidade para o Personal Trainer Caio Signoretti.

De acordo com o especialista, é notória a diferença física dos alunos que buscam emagrecimento e priorizam os treinos de força. “Não é que os treinos de cardio não deem resultado, eles são muito indicados para quem busca emagrecimento, no entanto, é um tipo de treino complementar, a base deve ser a musculação. É o ganho de massa muscular que será fundamental para que o processo de emagrecimento aconteça de maneira mais eficiente”, explica o educador físico, que frisa que quanto mais massa magra, mais acelerado é o metabolismo.

O estudo foi publicado na revista científica da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes e levou em conta pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2. A pesquisa envolveu cerca de 200 participantes ao longo de nove meses, submetidos a diferentes tipos de exercícios, incluindo musculação, cardio ou uma combinação de ambos. O grupo que se dedicou exclusivamente ao treinamento de força, realizando exercícios como desenvolvimento de ombros e leg press três vezes por semana, mostrou uma melhoria significativa em comparação com aqueles que focaram apenas em esteira ou bicicleta ergométrica. Além de perder mais gordura, esse grupo também ganhou massa muscular e manteve níveis consistentes de açúcar no sangue.

No entanto, o estudo enfatiza que as atividades aeróbicas não devem ser abandonadas, pois tanto o cardio quanto a musculação desempenham papéis complementares na promoção da longevidade, garantindo músculos, ossos, pulmões e coração saudáveis. O personal trainer Caio Signoretti destacou a importância de buscar “massa muscular magra”, que além de acelerar o metabolismo, aumenta o gasto calórico.

“Sabemos que final de ano tem ceia de natal, noite de ano novo, confraternizações e muitas comemorações. Não é necessário se privar desses momentos, pois equilíbrio é a chave. Acho que o grande problema do clima de fim de ano é que as pessoas emendam todos os dias. Ao invés de sair da dieta somente nos momentos de comemoração, muitas das vezes optam por se alimentar mal o dia inteiro ou faltar os treinos recorrentemente já que estão bebendo ou comendo fora do planejado. O pensamento não deve ser esse, pelo contrário! Volte para a rotina assim que possível e não deixe de confraternizar e nem comemorar os momentos especiais”, orienta o educador físico.

Dicas para quem busca emagrecimento no final de ano