Estações do ano influenciam bem-estar: como adaptar a iluminação

Somos seres cíclicos e recebemos influência da natureza. Até para nós, que moramos no Brasil – e que não tem as quatro estações tão bem definidas assim – sentimos as mudanças quase imperceptíveis que os ciclos climáticos fazem em nosso sono e nossos comportamentos.

Com a chegada do outono (próximo dia 20 de março) não será diferente: nós dormiremos mais, mas ao mesmo tempo a tendência é nos sentirmos mais cansados e sonolentos, e a vontade de sair de casa vai diminuindo, o que automaticamente afeta o nosso humor e bem-estar.

A evidência mais forte da sazonalidade humana vem na forma de transtorno afetivo sazonal, ou TAS. Suas vítimas sofrem episódios depressivos maiores relacionados às estações do ano, geralmente começando no final do outono ou início do inverno.

Um estudo publicado na revista Archives of General Psychiatry descobriu que as pessoas que sofrem de TAS secretavam o hormônio melatonina por períodos mais longos durante as noites de outono e inverno se comparado com as noites de verão e primavera.

Os cientistas, portanto, já sabem que os humanos têm um relógio interno que é diretamente impactado pelas estações do ano. Com essa informação, eles foram buscar a solução para esse problema, e descobriram que as luzes que usamos dentro da nossa casa podem auxiliar ou dificultar nossa adaptação aos novos ciclos da terra.

Mauro Souza, light designer e gerente de projetos Casamar, hub 360 de design de interiores especialista em casas de férias, responde algumas perguntas sobre o tema:

Como uma boa iluminação da sua casa pode desempenhar um papel fundamental nesse período?

Da mesma forma que acordar em uma manhã de sol pode melhorar o nosso humor, uma iluminação adequada em casa pode proporcionar uma sensação de acolhimento e conforto nos dias mais curtos e escuros do outono. E existem estratégias para melhorar o bem-estar durante a estação. A primeira dica para os dias de outono, quando a luz natural tende a ser mais escassa, é utilizar iluminação com tonalidade mais quente, que seja mais parecida com a luz natural do sol. Isso ajuda no bem-estar mental, criando um ambiente mais relaxante e aconchegante.

Uma iluminação adequada antes de dormir pode influenciar até na qualidade do sono?

Por incrível que pareça, é diretamente proporcional. O ideal para a melhor regulação do nosso sono é ficar mais exposto à luz natural durante o dia e menos exposto à luz artificial durante a noite. Sabemos também que certos tipos de luz não são indicados pouco antes da hora de dormir, como a luz azul das telas, mas optar por uma luz mais suave pode ajudar a promover um sono mais tranquilo e restaurador.

Cada área da casa pode ter uma estratégia diferente de iluminação, dependendo das suas finalidades?

O ideal é adaptar a estratégia de iluminação para cada área da casa. A iluminação no quarto, por exemplo, tem que ser menos intensa aos olhos do observador. Na área de trabalho, é importante utilizar tonalidades mais claras, que estimulem a atenção e a produtividade, além de um ponto focal para leitura. É sempre preciso entender qual a finalidade do espaço, tudo pensando na rotina dos moradores.

A iluminação adequada diminui riscos na saúde?

Sim. Muitos estudos mostram como a quantidade ideal de luz pode melhorar a disposição das pessoas, assim como uma insuficiência na iluminação diária pode ser o causador de carências no corpo, como em vitaminas, e até a causa central de uma depressão. Por isso, é importante saber adequar o natural ao artificial, criando um equilíbrio e garantindo níveis adequados de energia e disposição.