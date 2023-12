Especialistas listam cuidados para lidar com o calor extremo

O ser humano é um ser homeotérmico que mantém temperatura interna em torno de 36ºC. Ao ser exposto a altas temperaturas, como vem acontecendo nas cada vez mais recorrentes ondas de calor, o organismo inicia uma série de adaptações para tentar regular a temperatura interna. Especialistas ouvidos pela reportagem recomendam cuidados principalmente em relação à hidratação e lembram que crianças e idosos precisam de mais atenção.

Evite se expor ao sol no período mais crítico, entre 10h e 16h – Foto:

Os efeitos das altas temperaturas são diferentes dependendo da umidade relativa do ar, lembra o clínico-geral Jamiro da Silva Wanderley, professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Em locais com baixa umidade, como áreas desérticas, a sensação de calor tende a ser mais intensa; já em locais com alta umidade relativa do ar, como ocorre em estações chuvosas em áreas tropicais, o calor é sentido com menos intensidade.

O médico explica que, para manter-se em harmonia, o organismo recorre inicialmente à transpiração e, quando a ingestão de água é insuficiente para a reposição do líquido perdido através do suor, ocorre o aumento da densidade da urina. Nesse momento, também é comum sentir sede e boca seca.

“Quando temos um calor excessivo, muitas vezes o indivíduo não se hidrata o suficiente e continua perdendo líquido pela transpiração. Transpiramos para deixar o corpo mais umedecido, o que alivia o desconforto. Mas, com o suor não perdemos apenas líquido, também perdemos sais minerais como sódio, cloro e potássio, por isso temos sensação de fraqueza, musculatura prostrada, dificuldade de reação”, afirma.

Quem tem problemas renais precisa estar atento, segundo o médico. Mas, em geral, quando o volume de líquido que chega aos órgãos diminui, nosso organismo conta com um mecanismo para retenção: o hormônio antidiurético (ADH) é produzido pelo hipotálamo e secretado pela neuro-hipófise, atuando principalmente nos rins, proporcionando maior reabsorção de água. “Tudo é muito bem balanceado e organizado”, reflete Jamiro.

Desidratação e calor provocam a dilatação dos vasos sanguíneos, o que diminui a pressão e pode levar a uma sobrecarga na circulação, segundo o especialista. A vasodilatação periférica muitas vezes é notada como vermelhidão e inchaço, especialmente nas pernas, tornozelos e pés, ao final do dia – sintoma que é ainda mais recorrente em quem tem alimentação rica em sódio.

“Quem tem pressão baixa, diminui mais ainda. Então, o indivíduo está sentado e ao se levantar tem tontura. Temos uma vasodilatação, o sangue fica mais nas periferias e se eu me levanto rapidamente, em fração de segundos, falta um pouco de fluxo no cérebro, dá aquela sensação de escurecimento, que dura um ou dois segundos e depois já volta ao normal. Com muitos movimentos rápidos, isso pode ocorrer com maior frequência”, alerta o médico. A sensação de tontura pode ser ainda maior para quem é medicado contra pressão alta.

Além disso, segundo o médico, a pele mais úmida e quente também pode favorecer a proliferação de fungos, provocando coceiras e irritações. Já as mucosas nasais serão afetadas com congestionamentos, principalmente se houver trocas muito rápidas de temperatura na rotina, como ocorre quando transitamos entre ambientes com e sem ar-condicionado.

Se além do calor intenso a pessoa se expõe ao sol em uma temperatura muito alta, pode desenvolver o quadro de insolação, com queimaduras na pele, vermelhidão e inchaço nas áreas afetadas. O clínico-geral explica que a insolação potencializa a desidratação e podem ocorrer sintomas como mal estar, sonolência e dores de cabeça.

Todo cuidado é pouco

Com uma superfície corpórea menor e, muitas vezes, dependência dos adultos para a hidratação, as crianças têm um risco maior de desidratação durante as ondas de calor. É um erro achar que elas apenas desidratam quando apresentam diarreia, vômito ou febre, já que as altas temperaturas aumentam significativamente a transpiração.

Monitorar o xixi da criança, que precisa estar clarinho e abundante, seja na fralda ou no vaso, é a principal dica do médico Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) para conferir a hidratação. “Outro sintoma é a irritabilidade, os olhos e a boca seca, quando ela perde muita água”, diz.

Assim como as crianças, os idosos também apresentam maior fragilidade diante dos efeitos das ondas de calor. Fatores biológicos naturais do envelhecimento, doenças e medicações normalmente prejudicam a regulação do organismo e, em temperaturas elevadas, o grupo tem maior risco de hipertermia (elevação da temperatura corporal) e de sofrer com a desidratação e suas consequências.

“Os idosos têm naturalmente uma menor quantidade de água corporal, menor sensação de sede em todas as situações e menor capacidade da pele de transpirar. Com menos suor, a troca e liberação de calor do corpo com o meio ambiente fica menor, dificultando a redução da temperatura interna do corpo, gerando hipertermia”, explica a médica Luciana Lousada, geriatra e membro da diretoria da SBGG-SP (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo).

“Além disso, a presença de algumas doenças crônicas, como diabetes, e doenças cardiovasculares, como hipertensão, e uso de determinadas medicações comuns para tratá-las, como hipotensores, diuréticos e vasodilatadores, podem agravar ainda mais o risco”, complementa.

Em idosos com algum déficit cognitivo, com maior dificuldade para identificar e manifestar os sintomas do calor excessivo, a médica indica atenção redobrada. Sinais de queda de pressão, fadiga, fraqueza, sonolência, confusão mental, irritabilidade, boca seca e amarga, tontura, vômito ou diminuição do volume urinário indicam a gravidade da desidratação.

Como evitar mal estar em meio às ondas de calor

No calor, prefira roupas claras, leves e confortáveis e proteja-se do sol com chapéus, óculos escuros e protetor solar. Foto – Rawpixel.com_Freepik – Foto: