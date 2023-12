Especialista revela o segredo do bronzeado perfeito para o verão

O verão começa oficialmente em dezembro, mas em todo o país, as temperaturas já aumentaram. O foco agora é nos dias ensolarados, na praia e na busca pelo bronzeado perfeito. À medida que os dias vão ficando mais quentes e o sol se intensifica, muitos desejam aquela tonalidade dourada que ilumina a pele e traz um tom de saúde. É nesse contexto que exploramos um aliado valioso para quem busca um bronzeado saudável: o betacaroteno.

“Esse pigmento natural é encontrado em alguns alimentos, como a cenoura e a couve. Pertence à família dos carotenoides, que são pigmentos lipossolúveis bastante coloridos responsáveis pela coloração laranja, amarela e vermelha de vários alimentos”, explica Dr. Christian Aguiar.

De acordo com o especialista em suplementação natural e pós-graduado em nutrologia, o betacaroteno, um dos tipos de carotenoide, é capaz de proteger a pele contra os raios UV, aumentando a produção do pigmento protetor melanina. O betacaroteno também se acumula na pele, dando à mesma uma coloração saudável, bonita e atrativa. Os carotenoides também trazem muitos benefícios para a saúde, comprovadamente. Eles são poderosos antioxidantes, e alguns como o Betacaroteno podem se converter em vitamina A e ainda prevenir o aparecimento do câncer, doenças cardiovasculares e até da catarata.

Após a ingestão, essa substância tem a capacidade de se transformar em vitamina A por meio de reações químicas no organismo, razão pela qual os alimentos ricos em betacaroteno são chamados de “Pró vitamina A”. Essa vitamina é essencial para o reforço do sistema imunológico, o estímulo à produção de colágeno e também o fortalecimento dos ossos, participando diretamente na remineralização de cálcio, ferro e fósforo na matriz óssea. Além disso, ela protege a córnea e outras estruturas oculares, promovendo a saúde dos olhos. Mas além dos inúmeros benefícios, o betacaroteno é conhecido por uma característica estética que é muito procurada no verão: o bronzeado perfeito.

“O betacaroteno está nas cenouras, na couve, no espinafre, na abóbora e em outros alimentos de coloração verde escura e laranja. É melhor absorvido quando o alimento contém alguma fonte benéfica de gorduras, como o azeite de oliva extravirgem. E para quem não consome o suficiente desses alimentos, pode ser também suplementado em cápsulas”.

Segundo a orientação do médico, é recomendável que todos incorporem o betacaroteno e outros carotenóides em sua alimentação, pois os alimentos que contêm essa substância são abundantes em vitaminas essenciais para a saúde e o funcionamento adequado do corpo, sendo particularmente cruciais para atletas e desportistas. O especialista enfatiza que a melhor maneira de obter betacaroteno é através da alimentação, embora também seja possível suplementar por meio de cápsulas diárias.

Lista de alimentos ricos em betacaroteno

Cenoura;

Acerola;

Beterraba;

Batata-doce;

Milho;

Abóbora;

Pimentão;

Rabanete;

Laranja;

Damasco;

Melão;

Mamão;

Melancia;

Manga;

Alface;

Nabo;

Ervilha;

Brócolis;

Couve de Bruxelas;

Aspargos;

Abacate;

Kiwi.

“A ingestão diária recomendada da substância é de 4,8 miligramas para homens e mulheres, em muitos países europeus. O Instituto Nacional do Câncer norte americano (NCI) e o Departamento de Agricultura Norte Americano (USDA) recomendam ingestão diária de beta caroteno entre 3 e 6 gramas para prevenção de doenças crônicas. Ao considerar alimentos ricos em betacaroteno, como abóbora, cenoura, laranja, beterraba, manga e acerola, atingir essa meta não é difícil, mas a suplementação natural pode ser um bom reforço, principalmente se o objetivo for o verão”, afirma o especialista.

O médico reforça que o excesso de beta caroteno não é indicado para tabagistas, que devem seguir as recomendações do Instituto Nacional de Câncer norte americano, com no máximo 6 mg de beta caroteno ao dia. E que o exagero no consumo de alimentos como a cenoura pode levar a um exagero na coloração laranja da pele, chamado carotenemia. Por isso sempre é importante a moderação.

De acordo com Christian Aguiar, é aconselhado consumir cerca de cinco porções desses alimentos ao longo do dia para garantir uma quantidade adequada de betacaroteno no organismo, além de outros nutrientes essenciais e compostos benéficos como fibras e vitamina C. Em casos nos quais é desafiador atingir essa meta diária, ou quando há patologias pré-existentes, como em pacientes pós-bariátricos que necessitam de suplementação devido à absorção reduzida, a opção de suplementação de betacaroteno é viável.