Especialista lista mitos e verdades do pós-operatório da rinoplastia

Com o objetivo de melhorar a aparência e/ou a função respiratória do nariz, a rinoplastia é uma cirurgia relativamente comum no Brasil. O pós-operatório do procedimento é tranquilo, mas é importante estar ciente dos mitos e verdades sobre essa cirurgia para possibilitar uma recuperação saudável. O otorrinolaringologista e médico especialista em rinoplastia há 15 anos, Dr. Jamisson Melo, elenca as principais dúvidas.

Confira os mitos:

O pós-operatório é muito doloroso

Na verdade, o paciente não apresenta dor no pós-operatório da rinoplastia. Deixo, de rotina, um analgésico prescrito, mas os pacientes, rotineiramente, não precisam fazer uso.

O resultado definitivo da cirurgia é imediato

Já observamos o resultado imediatamente após o término da cirurgia, porém, o resultado definitivo da rinoplastia é 12 meses. Durante esse período, o nariz apresenta uma diminuição gradual do edema (inchaço) e pode ainda ocorrer pequenas mudanças entre 02 e 12 meses após

a cirurgia .

A rinoplastia pode causar problemas respiratórios.

Pelo contrário, a rinoplastia pode melhorar a função respiratória, principalmente nos pacientes que apresentam insuficiência de válvula nasal. Além disso, a cirurgia de rinoplastia (plástica de nariz) pode ser associada a septoplastia (cirurgia para correção do desvio de septo) o que leva a uma grande melhora da função respiratória do paciente.

É possível fazer rinoplastia sem internação

Mito. Por ser uma cirurgia, a mesma deve ser realizada em ambiente hospitalar, o que leva a internação. Como é uma cirurgia tranquila e bastante segura, com boa recuperação, a alta hospitalar é dada precocemente, já no dia seguinte ao procedimento.

Confira as verdades:

O nariz ficará inchado e roxo no pós-operatório

O inchaço é uma reação natural do corpo ao trauma cirúrgico. Ele é mais intenso nos pprimeiros 05 dias e vai diminuindo gradualmente. Com 02 meses o nariz já estará bem próximo do resultado final. A coloração arroxeada, pode ocorrer em segundo casos, e tende a desaparecer por volta de 10 dias.

O paciente deve evitar atividades físicas e exposição ao sol no pós-operatório

As atividades físicas devem ser evitadas nos 15 primeiros dias após a cirurgia. Após esse período, já podem ser iniciadas gradualmente. A exposição ao sol somente estará liberada após 2 meses, pois pode causar manchas na pele.

O paciente deve seguir as orientações do cirurgião no pós-operatório

É importante tomar os medicamentos prescritos pelo cirurgião, como antibiótico, corticóide e algumas pomadas. A lavagem nasal e um curativo com micropore por 02 meses faz muita diferença no resultado e é aconselhável. Em alguns casos, prescreve também isotretinoina para afinar a pele e possibilitar um resultado mais delicado e natural.