Especialista explica a importância do recesso e das férias

Com a chegada do verão, do recesso escolar e as festas de final de ano, muitas pessoas aproveitam para tirar alguns dias de descanso. O período de férias simboliza uma pausa necessária não apenas para aliviar a fadiga física em algumas profissões, como também o estresse e cansaço emocional.

Segundo dados da International Stress Management Association (ISMA-BR), 72% da população brasileira sofre alguma sequela do estresse. Destas, 32% têm a Síndrome de Burnout. O dado coloca o Brasil como o segundo país com maior número de trabalhadores afetados.

Reconhecida desde janeiro de 2022, pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como uma doença ocupacional que apresenta sintomas físicos e emocionais, a síndrome de burnout é considerada um tipo de estafa profissional, que tem se tornado cada vez mais comum, principalmente no universo corporativo.

Para a psicanalista e CEO do Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas (Ipefem), Ana Tomazelli, essa condição também pode ser agravada pelas intensas jornadas de trabalho no ambiente doméstico. ‘’Cada vez mais pessoas têm surgido com graves sintomas de ansiedade e depressão, ocasionados pela sobrecarga de tarefas e o acúmulo de funções dentro e fora de seus respectivos trabalhos, o que tem levado muitos profissionais a completa exaustão mental e física’’, pontua a especialista.

Além dos casos mais graves relacionados à saúde, existem também profissionais que possuem certa dificuldade em destinar alguns dias para o descanso, são os chamados workaholics. Levar as preocupações do trabalho para casa, trabalhar aos finais de semana ou não conseguir desligar-se de suas funções por um longo período de tempo, podem causar um desequilíbrio no bem-estar, levando ao esgotamento emocional e consequentemente, abrindo espaço para doenças ocupacionais.

‘’Tirar férias é uma questão de necessidade, este é o período que o corpo e a mente precisam para relaxar e recuperar as energias. Descansar é uma ação fundamental para reequilibrar o bem-estar profissional e pessoal de cada indivíduo“, comenta a CEO.

Entre os benefícios de tirar alguns dias de descanso, é possível citar a notória diminuição do estresse, a melhora na saúde do corpo e da mente, além é claro, de ter a oportunidade de usufruir melhor do tempo livre, seja para passar um tempo com a família, os amigos ou para dedicar-se a algum hobby.

‘’As férias auxiliam no alívio das preocupações da vida cotidiana, por esse motivo, ter esse tempo para descansar é essencial para a manutenção constante de nossa saúde mental e física. Este período também traz outros benefícios como o aumento da criatividade, a expansão de novas ideias, promovendo consequentemente, o aumento da produtividade na volta ao trabalho’’, finaliza a psicanalista.