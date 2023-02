Especialista dá dicas de nutrição para um treino de endurance

Os benefícios da atividade de resistência (endurence) são inúmeros, o importante é entender que a alimentação caminha lado a lado do treino e, é responsável por potencializar os resultados. Para aproveitar melhor essa atividade física caracterizada por treinos de longa duração e repetição, com intensidade moderada ou alta, por exemplo corrida, maratona, ciclismo entre outras. Seja para atletas ou iniciantes da modalidade, o essencial é ter acompanhamento médico e um planejamento nutricional. Dr. Beto Oliveira Junior, médico esportivo e nutrólogo da clínica Pineapple, dá dicas de alimentação adequada para o pré-treino, durante e pós treino.

Falando com quem vai correr, por exemplo, é orientado que 30 a 60 minutos antes da corrida, o atleta tenha uma alimentação rica em carboidrato e pobre em gordura e fibra. Um exemplo disso seria banana, torrada, suco de beterraba – que está bem em alta para correr – são alimentos que vão deixar esse estoque de glicogênio (principal reserva de energia nas células) elevado, porque é o glicogênio que vai fornecer energia durante a corrida.

Já durante o treino o principal a se fazer é beber água, pois a hidratação evita a desidratação e a exaustão celular. Também é usado no entre treino, 30 a 60 gramas por hora de estoque de glicogênio. Esse glicogênio pode ser reposto durante a sua corrida em formas de géis ou isotônico, que tem alto teor de carboidratos, próprios para esses entre treinos, pois são líquidos que repõem carboidratos complexos.

Por fim, para o pós-treino, o foco ainda é a hidratação, junto de alimentos antioxidantes, que vão melhorar a recuperação depois da atividade. Essa etapa envolve diversos alimentos, como frutas com whey e bebidas com frutas antioxidantes. Sempre de início, até 30 minutos depois do treino, é importante que seja ingerido alguma proteína como o whey, antes de fazer uma alimentação completa. Isso porque em treinos de endurance, que são de longa duração, a pessoa não consegue fazer uma alimentação sólida logo após.