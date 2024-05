Especialista alerta para os perigos à pele do uso de produtos de forma inadequada para a faixa etária

Por natureza, as crianças reproduzem o que veem. Com os estímulos das redes sociais, isso se torna ainda mais palpável e perigoso. Meninas de 9 a 13 anos reproduzem, sem muito conhecimento, trends feitas por influenciadores da mesma faixa etária sobre os cuidados com a pele, a famosa rotina skincare. São citados ácidos, séruns, retinol, cremes etc. Mas, até que ponto esse excesso de cuidado pode se tornar prejudicial?

Dados recentes apontados pelo portal Statista, indicam que o mercado de cosméticos para a pele de crianças e bebês deverá alcançar a casa do bilhão de dólares até 2028, apresentando uma taxa de crescimento anual de 7,71%, chegando a atingir 160,7 milhões de pessoas. Ou seja, o público pré-adolescente deve ser o novo alvo das marcas de cosméticos e produtos de cuidado com a pele.

A desinformação é a palavra-chave definida pela Dra. Paula Colpas quando se trata da questão do skincare precoce. A dermatologista e consultora da TheraSkin alerta: “A pele da criança antes da adolescência é mais sensível e mais fina. A ação das glândulas sebáceas que protegem a pele, é reduzida até os 12 anos, o que deixa a cútis mais suscetível às substâncias químicas”, explica.

A partir disso, a médica conta que o cuidado em excesso com a pele e o uso de produtos inadequados para idade podem causar diversos danos. “Os efeitos colaterais podem vir em dermatites de contato, alergias, irritações, surgimento de acne e até mesmo intolerância solar”. Colpas também conta que “o aumento da oleosidade é típico nesta idade, por conta da puberdade, e, muitas vezes não há a necessidade do uso de tantos produtos”.

O uso de retinol, um ativo antienvelhecimento, e de alfa-hidroxiácidos pelas crianças e pré-adolescentes são frutos da desinformação causada pelas redes sociais: “Por se orientarem através da internet e não se consultarem com um dermatologista, os jovens acabam usando produtos voltados para adultos e pessoas mais velhas de forma inadequada”, aponta a especialista.

Mas então, quais cuidados com a pele devem ser feitos para as crianças e pré-adolescentes? A Dra. Paula resume bem: “limpeza, hidratação e protetor solar, sempre feitos com produtos suaves e adequados para cada faixa etária. A única exceção é o caso de a criança apresentar alguma doença de pele, como dermatite ou alergias. Em qualquer caso, sempre é indicada a consulta com um dermatologista”.