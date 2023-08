Muitas pessoas pensam que escovar os dentes várias vezes por dia resulta em uma limpeza maior e mais profunda. Porém, a cirurgiã-dentista, especialista em halitose e saúde bucal Dra. Bruna Conde explica que esse ato pode prejudicar sua saúde bucal e comprometer a proteção natural dos seus dentes, causando extrema sensibilidade, desgaste no esmalte dentário, fissuras e aumentando os riscos de inflamação nas gengivas.

“Devemos escovar os dentes pelo menos 3x ao dia, após as principais refeições e dependendo dos casos solicitamos maior número de escovação”, afirma.

Escovar os dentes pode parecer um hábito simples para alguns, porém existem muitas pessoas que ainda possuem dúvidas sobre como fazer a escovação de forma correta. Considerando isso, a cirurgiã-dentista, cita grandes mitos e verdades sobre a escovação dos dentes, confira:

Posso escovar os dentes logo após acordar de manhã?

Mito. “Quando acordamos de manhã, depois das longas horas de sono, nosso ph bucal se encontra extremamente ácido devido ao acúmulo de bactérias que o organismo concentra na boca enquanto dormimos. A multiplicação dessas bactérias durante a noite faz com que os dentes fiquem mais sensíveis. Quando em contato com a escovação pode gerar desgastes no esmalte, esclarece Bruna .

Então, qual o hábito ideal para se livrar das bactérias antes de ingerir o café da manhã?

Escovar a língua, que é onde se encontra a maior parte do acúmulo de bactérias. Após raspar a língua, você pode tomar seu café da manhã, aguarde pelo menos 20 minutos e, aí então, escovar os dentes.

O mau hálito vem dos dentes

Mito. É sabido que a falta de escovação gera o acumulo de bactérias entre os dentes que podem causar halitose (mau hálito). Mas na língua também encontra-se alta quantidade das bactérias causadoras do mau hálito. Durante o sono, por exemplo, nosso corpo trabalha para eliminar resíduos e toxinas desnecessárias para o organismo, os quais se concentram em nossas línguas. Essas bactérias presentes nas toxinas, também são as causadoras do mau hálito e da “saburra lingual”. A Dra. Bruna explica que a saburra, popularmente conhecida como língua branca, é formada a partir do acúmulo de células mortas e de muco produzido naturalmente pela boca, gerando condições propícias para a formação e o acúmulo de placas bacterianas. Por isso o mau hálito não vem só dos dentes, pode vir da língua e de outros locais também.

Não posso escovar os dentes com força e de qualquer jeito

Verdade. Escovar os dentes de qualquer jeito e com força excessiva pode acarretar muitos problemas. Esse hábito pode empurrar a gengiva expondo a raiz. A parte exposta fica sensível ao contato com determinados alimentos e bebidas e mais predisposta a desenvolver cáries. Por isso, é recomendado que os movimentos na escovação sejam realizados de forma circular, suave e personalizado para cada tipo de arcada.

Só escovar os dentes não é suficiente para a higiene bucal

Verdade. Vale lembrar que uma higienização completa adequada para a saúde bucal envolve não apenas os dentes, mas sim, da língua, bochecha e gengiva.

Passo a passo ideal para uma higienização completa

Primeiro, enxágue bem a boca antes de iniciar a escovação, faça um bochecho com água para eliminar parte dos resíduos;

Tenha uma boa escova, de preferência com cerdas macias. Peça indicação do profissional de sua confiança sobre qual seria a melhor opção para você;

Não é necessário encher a escova de pasta. Um pouco, equivalente a um grão de ervilha, já é o suficiente. Da mesma forma que para escova, peça um conselho para o seu dentista sobre a melhor pasta de dente para o seu caso;

O fio dental é outro detalhe importante para quem busca uma limpeza completa. Esse item é essencial para prevenir diversas doenças orais. É ideal para casos onde o contato entre os dentes é muito justo, impedindo que a escovação remova resíduos simples. Porém, o fio dental ou a fita dental devem ser utilizados diariamente e em todas as escovações;

A limpeza da língua é outro passo importante em especial, inclusive, para evitar o mau hálito. Para promover uma limpeza eficiente, o ideal não é escovar a língua com a escova de dentes, mas sim utilizar higienizadores específicos, como, o raspador de língua;

O uso de antissépticos bucais, se necessário, deve ser indicado pelo dentista.