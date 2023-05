Erros e acertos no início do fitness

Guigo Kieras, é um influenciador que mostra sua rotina diária para seus seguidores, inclusive sua rotina fitness e a evolução de seus treinos. Com base em sua própria experiência e conhecimento adquirido, Guigo identificou os principais erros cometidos por iniciantes que estão buscando um estilo de vida mais saudável e ativo. Nesta pauta, exploraremos esses equívocos e forneceremos conselhos valiosos do próprio Guigo para ajudar aqueles que estão começando sua jornada fitness.

Muitos iniciantes na jornada fitness tendem a estabelecer metas irreais ou se comparar a influenciadores e atletas profissionais. Guigo enfatiza a importância de definir metas alcançáveis e realistas, lembrando que cada pessoa tem um ritmo e um processo individual. “Cada corpo é único, e é fundamental respeitar seus próprios limites e celebrar as conquistas pessoais”, ressalta Guigo.

Outro erro comum é iniciar um programa de treinamento com uma intensidade excessiva desde o início. Guigo destaca a importância de uma progressão gradual, tanto nos exercícios quanto na carga de trabalho. “Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade é essencial para evitar lesões e manter a motivação”, aconselha Guigo.

Muitos iniciantes concentram toda a sua atenção nos exercícios, negligenciando a importância da alimentação adequada e do descanso. Guigo ressalta que uma abordagem equilibrada é essencial. “Alimentação saudável, descanso adequado e cuidados com a recuperação são tão importantes quanto os treinos em si”, afirma Guigo. Ele incentiva os iniciantes a buscar orientação de profissionais qualificados para obter um plano nutricional adequado e entender a importância do descanso na jornada fitness.

Comparar-se constantemente com outras pessoas é um erro comum que pode levar à desmotivação e frustração. Guigo enfatiza que cada jornada é única e pessoal. “Cada pessoa tem seu próprio ritmo e suas próprias circunstâncias. É importante focar em sua própria progressão e se orgulhar das conquistas individuais”, aconselha.

Um erro recorrente é a falta de consistência nos treinos e na alimentação. Guigo destaca que o progresso vem com o tempo e a dedicação contínua. “Criar uma rotina consistente, estabelecer horários para treinar e se comprometer com hábitos saudáveis é fundamental para alcançar resultados duradouros”, destaca.