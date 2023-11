Envolver as crianças em cuidados com a casa colabora para autoestima e desenvolvimento

A rotina de limpeza e organização de uma casa pode ser bastante desafiadora. Tarefas como lavar louças, recolher lixo, limpar móveis e varrer o chão, embora necessárias, são trabalhosas. E ter uma ou mais pessoas com quem dividir essas responsabilidades pode suavizar a carga das atividades.

De acordo com a AACAP (Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente), as crianças podem ser inseridas nessa rotina, com benefícios para sua formação a partir dos 3 anos de idade.

Segundo a Academia, há muitos benefícios em envolver os filhos e as filhas em atividades adequadas à idade e com supervisão. Eles podem apresentar maior autoestima, desenvolver independência, estar melhor preparados e preparadas para lidar com frustrações e adversidades, além de estabelecer bases para responsabilidades futuras.

As habilidades podem ser benéficas para o desempenho na escola, no trabalho e nos relacionamentos. Entretanto, segundo uma pesquisa realizada por Scott Duramax, 45% dos brasileiros e brasileiras dividem as tarefas com outros moradores da casa, mas apenas 8% com os filhos e as filhas.

De qualquer forma, é importante observar as inclinações naturais das crianças e orientá-las a partir de seus interesses. Enquanto algumas estão empolgadas para ajudar, outras podem estar relutantes. Confira dicas de como incorporar os pequenos nessa rotina:

1 – Bagunça durante a limpeza faz parte da aprendizagem

Quem nunca começou a dar uma geral no quarto e percebeu que criou mais bagunça do que estava antes da limpeza? Já que ninguém nasce sabendo fazer as coisas, as habilidades necessárias para tarefas domésticas podem exigir um processo de aprendizagem.

Pode parecer mais rápido fazer as tarefas sozinho, mas ajudar seu filho ou sua filha a aprendê-las vai trazer independência no longo prazo. Por exemplo, quando você for lavar a louça, dê os utensílios utilizados pela criança para que ela mesma lave, gerando um senso de responsabilidade pelas coisas usadas. Ao finalizar, entregue um pano para que ela possa secar a pia.

2 – Envolva os pequenos na organização dos próprios armários

Crianças crescem muito rápido e, infelizmente, as roupas não crescem junto. Por isso, muitas famílias acabam fazendo organização nos armários dos pequenos com frequência.

Quando chegar esse momento, você pode envolvê-los nessa organização: depois de tirar as roupas das prateleiras, eles podem fazer pilhas na cama ou chão. Enquanto você limpa o interior do armário, entregue um pano para que tirem a sujeira acumulada das gavetas; após a limpeza, inclua-os no processo de separação das peças que não servem mais e na decisão sobre a reorganização e recolocação das peças no armário.

3 – Aproveite a curiosidade natural das crianças

É comum perceber que as crianças estão imitando os adultos. De acordo com o psicólogo do desenvolvimento Moritz Daum, esse é um mecanismo importante para a aprendizagem social, isto é, para a aquisição de novos conhecimentos.

Por isso, ao notar que a criança começa a reproduzir o que você faz, seja cozinhando, limpando ou dobrando roupas, é interessante aproveitar essa curiosidade, incluí-la e orientá-la sobre como fazer as atividades. Experimente oferecer um pano para que as crianças tirem a sujeira dos brinquedos enquanto você limpa a mesa e as cadeiras.