Entenda como desenvolver uma melhor conexão entre pais e filhos

A realidade cotidiana dos adultos envolve exigências para a realização de diversos papéis. Além de mães e pais, as funções profissionais e de donos de casa, por exemplo, são constantes. E na tentativa de dar conta de todas as demandas, poucos têm disposição para dedicar às crianças como elas precisam para um bom desenvolvimento.

Essa rotina cansativa está entre as razões pelas quais hoje é possível observar tantas famílias em que os pais estão menos atenciosos com seus filhos, afirma a psicóloga clínica Franciele Rapace. Ela é especialista em psicoterapia infantil e orientação parental.

A psicóloga clínica Franciele Rapace – Foto: Arquivo pessoal

Entretanto, a profissional cita outros dois motivos que acabam aumentando o distanciamento familiar e prejudicando as conexões. Assim como os adultos, as crianças também têm uma rotina diária intensa atualmente, especialmente aquelas que estudam em período integral. Além disso, muitos pais realmente sentem dificuldade para dialogar com as crianças.

“A criança está cada vez mais ocupada, ou então, no tempo livre, é cada vez mais direcionadas para as telas, gerando uma individualidade na relação entre pais e filhos, porque acabam se mantendo distantes”, observa ela.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Pais têm dificuldade de dialogar com a criança, ter uma relação de intimidade, de confiança, de aproximação, de falar livremente, interessar-se, saber brincar, devido a falta disso na infância deles. Muitos me dizem ‘eu não sei fazer isso, meus pais não fizeram isso comigo’”, explica.

A falta de habilidade dos adultos para lidar com os desafios de gerir as próprias emoções normalmente é motivo de conflitos. Em situações difíceis, quando os pais não conseguem agir assertivamente, a orientação parental ou a psicoterapia podem ajudá-los individualmente, com bons reflexos no relacionamento com os pequenos.

Cinco dicas para mais conexão no relacionamento entre pais e filhos

Na intenção de conversar, muitos pais acabam interrogando suas crianças e o resultado é um diálogo nada espontâneo e que pode acabar distanciando ainda mais, com a possibilidade de os pequenos se negarem a contar sobre si mesmos. Para evitar esse constrangimento, Franciele lista sugestões:

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

1 – Busque conhecer seu filho

“Cada criança é individual e conhecendo, observando no cotidiano, os pais podem adentrar no mundo infantil e se apropriar dessas preferências”, incentiva a orientadora parental. Ela aponta filmes, jogos e brincadeiras preferidos, que podem render conversas.

2 – Permita-se ser criança

“Resgatar a criança que existe dentro de você vai permitir que você tenha mais facilidade para ter momentos de qualidade com seus filhos e, consequentemente, alcançar maior conexão”, afirma ela.

3 – Esteja disposto a ter tempo de qualidade

“Muitas vezes, a criança não precisa de 1 hora de atenção. É claro que ela vai pedir para continuar brincando quando os pais quiserem parar, e existem orientações específicas para isso. Mas é importante estar disposto e ter pelo menos 30 minutos do seu dia. Sentar no chão e brincar efetivamente com essa criança, sem celular e outras distrações”, diz ainda.

4 – Ao invés de perguntar, conte sobre você

“Estou indo buscar a minha criança na escola e, ao invés de fazer um interrogatório sobre como foi o dia, o que ela fez, o que ela aprendeu, eu vou falar espontaneamente sobre o meu dia. Sim, a gente pode se abrir com os nossos filhos. Demonstre interesse genuíno, inclusive compartilhando de si mesmo”, ressalta a psicóloga. Ela incentiva o compartilhamento de momentos positivos e negativos, com detalhes de emoções, sempre com atenção à idade e capacidade de compreensão da criança.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

5 – Saiba que a criança compreende o que ouve

“É importante os pais acreditarem e compreenderem que a criança, por mais que esteja em desenvolvimento e adquirindo uma maturidade psicológica e emocional, ainda assim tem capacidade de compreender tudo. Desde que os pais tenham habilidades para conversar com ela. Eles precisam ser breves, específicos e claros”, ensina Franciele.

Comportamentos inadequados são resultado de falta de atenção?

As crianças emitem sinais de cuidados em falta ou excesso. Franciele explica que ansiedade, agitação e agressividade são os comportamentos mais comuns para a comunicação de falta de atenção dos pais ou cuidadores.

Nestes casos, diante do estímulo para mais conexão e tempo de qualidade juntos, quando a relação passa a se mostrar mais afetiva, normalmente o comportamento inadequado diminui. Isso tende a acontecer porque a criança está obtendo a atenção desejada, por outros meios, que não o comportamento inadequado.