Entenda a importância da convivência com avós para pais e filhos

Avós são pais duas vezes. São pais cobertos com açúcar. São pontes para o passado, nos lembrando que o ciclo da vida continua. Além de ser um privilégio, poder conviver com eles é importante para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Para os pais, eles também podem compor a rede de apoio, permitindo momentos de trabalho ou autocuidado físico e mental.

A construção de memórias afetivas que sobrevivem e são passadas de geração em geração, a valorização da própria história, a construção de identidade e noções de empatia e respeito com outras gerações são algumas das vantagens de se conviver com os avós destacadas pela psicóloga clínica Paola Cristina da Cunha, que atende em Americana com a abordagem TCC (Terapia Cognitivo Comportamental).

Convivência não é benéfica apenas para pais e filhos, também traz vantagens para os avós – Foto: Divulgação

“As memórias afetivas vão perdurando de geração para geração, devido às crenças, histórias de vida e cultura. Isso é muito importante”, destaca a profissional. Ela lembra que, em muitos casos, os avós são responsáveis legais pelos seus netos, mais do que membros da rede de apoio.

“Ser criança e poder ouvir e estar com os avós é enraizar nosso ser no mundo, é uma valorização da identidade de quem são os nossos pais, tios, primos. É saber porque temos um típico prato nos almoços de domingo, porque celebramos algumas crenças e costumes em situações do nosso cotidiano. Assim como nos ensina o clássico ‘O Rei Leão’, tudo se repete de uma forma misteriosa, mas com um formato diferente”, reflete o psicólogo psicanalista Renan Rodrigo da Silva, que também atende em Americana.

Convivência com crianças pode estimular atividade física dos avós – Foto: Beth Lowell – Pixabay

E a convivência não é vantajosa apenas para pais e filhos. “Os avós podem se beneficiar com os netos, curtindo com eles. Os netos podem ajudá-los a praticar mais atividades físicas. E os avós podem até aproveitar as características da nova geração, como as facilidades com tecnologias e internet, coisas que podem ser novas para eles”, exemplifica Paola.

Para incentivar a convivência, os profissionais indicam que mães e pais programem momentos em que avós e netos possam estar juntos, em casa ou ao ar livre, priorizando atividades que promovam o afeto e o aprendizado entre as gerações. “Estar com quem a gente gosta, e mesmo com quem a gente não gosta, nos ensina muitas coisas. Estamos sujeitos a aprender sempre, mas nem todos estão dispostos a nos ensinar, e os avós são educadores natos”, pontua Renan.

Entretanto, uma queixa bastante comum é de que os avós mimam demais os netos. Ou então, criticam as formas de educar escolhidas pelos seus filhos, chegando a diminuir a autoridade deles. Quando isso acontece, Renan aponta a importância da compreensão.

“Eles estão vivendo de uma forma mais leve a responsabilidade de criar as crianças. Hoje em dia, todo mundo gosta de saber tudo sobre como criar nossos filhos, como se existisse uma forma, uma receita única de fazer isso. Devemos pensar que cada pessoa é de um jeito, tem uma forma de pensar e cada criança tem uma forma de se desenvolver. Devemos respeitar essa pluralidade”, diz.

“Muitas vezes, nossos pais só querem nos ajudar, da forma como aprenderam, a criar nossos filhos. Cabe então respeitar as diversidades, o tempo e o momento de cada ensinamento para evitarmos chateações. Brigamos porque queremos o melhor, mas muitas vezes não sabemos o que é melhor para nossos filhos e está tudo bem. Aprendemos juntos nesse longo caminho chamado vida. De geração em geração vamos evoluindo”, acrescenta.

Já Paola ressalta a importância de os avós diminuírem os palpites. “Para uma boa convivência, os avós precisam se policiar na educação, não opinarem tanto. É importante a criança saber que na casa dos avós é de uma forma e na casa dos pais é outra. Então, explicar para a criança, de acordo com a idade. Há diferenças, então é importante cultivar a boa convivência”.