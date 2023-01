Entenda a disfunção temporomandibular

Sintomas como estalos na mandíbula, dores de cabeça na região da têmpora, dificuldade de abrir a boca, zumbido nos ouvidos e desgaste dos dentes podem indicar, juntos, um quadro de DTM (disfunção temporomandibular). O problema afeta a articulação que fica entre a mandíbula, o osso móvel da face e o osso temporal, na base do crânio.

Cerca de 69% das pessoas têm algum sintoma da disfunção, mas o problema se intensificou ao longo dos dois últimos anos por conta da pandemia da Covid-19. As informações são de Rosalbo Bortoni, cirurgião dentista especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Isso porque o bruxismo – que é a prática de ranger os dentes de forma involuntária como uma válvula de escape ao estresse – é um dos principais fatores que causam a DTM.

“Vimos que, em decorrência do estresse gerado na pandemia, as pessoas desenvolveram problemas na articulação temporomandibular. Ao apertar e ranger os dentes, começa a gerar desconfortos como dores de cabeça e na face, ruídos nas articulações e limitações na abertura da boca”, explicou Bortoni.

Além de fatores psicológicos, malformações, posição dos dentes na arcada dentária, predisposição genética e artrite também podem desencadear o distúrbio. “A DTM ocorrequando há vários problemas associados. Tem que tratar cada um para ter resultado satisfatório e controle da dor”, indicou.

Apesar da alta incidência dos sintomas, poucas pessoas vão precisar de algum atendimento. De acordo com Bortoni, os sinais de alerta são desgaste nos dentes, ouvir ruídos e estalos na mastigação, zumbidos e acordar com a musculatura da face cansada.

Os tratamentos variam de acordo com a intensidade do problema. Em alguns casos, diferentes tipos de fisioterapia já resolvem. O uso de relaxantes musculares também auxilia no controle da dor. No caso dos pacientes com bruximo, é indicado o uso de uma placa noturna para minimizar os impactos dos movimentos. Em alguns poucos casos avançados há a necessidade de cirurgia.

“Se já teve um deslocamento do disco articular e alterações nas estruturas das articulações, só com cirurgia mesmo. Com a técnica de artroscopia da ATM conseguimos, através de uma microcâmera na articulação, reposicionar o disco articular. É um tratamento bem sofisticado que tem realizado com muito sucesso. Mas o protocolo começa sempre do mais simples”, indicou Bortoni.