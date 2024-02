Educação parental: como quebrar paradigmas na criação de filhos

Novos pais almejam construir lares que se distanciem dos padrões estabelecidos por suas próprias experiências familiares - Foto: Adobe Stock

Na jornada da parentalidade, muitos novos pais almejam construir lares que se distanciem dos padrões estabelecidos por suas próprias experiências familiares. Buscam um caminho para oferecer aos filhos uma educação baseada na reflexão e na quebra de padrões, visando proporcionar um ambiente mais saudável e enriquecedor.

Entretanto, o processo de romper com paradigmas na criação dos filhos não é isento de desafios. Enfrentar as próprias influências parentais e adotar abordagens alternativas pode gerar frustrações, afinal, “a infância é o papel em branco da criança”.

“Ela aprende sobre a vida e suas emoções por meio de observação, escuta e comunicação com a família e criadores”, explicou a psicanalista especializada em sistema familiar e infância Nádia Schmidt.

De acordo com a especialista, que repassa seu conhecimento nas redes sociais, as experiências e aprendizados ficam registrados no subconsciente e as reações na vida adulta dependem do que foi aprendido na infância.

Assim como esses “registros” acontecerão com os filhos dessa geração de novos pais, o mesmo aconteceu com eles, situação que explica porque a desconstrução de padrões estabelecidos pode ser tão desafiadora.

“Quando os pais ainda têm questões mal resolvidas com a própria infância é possível que eles também ensinem isso para seus filhos, repetindo padrões indesejados e que já não funcionam para o bem-estar pessoal”, pontuou Nádia.

Porém, segundo a psicanalista, apesar dos pais repetirem o que os foi ensinado e como foram tratados, manter este padrão é uma escolha. Uma maneira de “lutar” contra os paradigmas é o autoconhecimento. “A partir do momento que você perceber que não concorda com aquilo e que pode fazer diferente, vá atrás da informação”, aconselhou.

Nádia aponta que durante seus atendimentos muitas pacientes se culpam por agirem como suas mães agiram no passado, mas reforça que essas ações estão no subconsciente de cada um. “Só vai mudar quando buscar informações e aplicar com calma”.

Como evitar os padrões

“O ideal é perceber se você gostava de ser tratado assim na infância e se tem algo que você faria do seu jeito”, aconselhou a psicanalista. Escutar mais as crianças e prestar atenção nos sentimentos delas também são saídas.

Porém, antes de focar na mudança com os próprios filhos, os pais devem tratar a sua criança interna. “Se você cura suas questões da infância consigo e com os seus pais, fica mais fácil e natural ter comportamentos diferentes com os outros”, disse.

De acordo com ela, essa “criança interna” também está ferida e quer ser escutada. Nádia aponta que se não há escuta de si mesmo, dificilmente haverá com a criança que estão criando. “Entregue para si mesmo o que gostaria de ter vivenciado e permita que seus filhos também possam ser livres no que acreditam”.

Para iniciar a jornada de mudança, a psicanalista indicou leituras para os novos pais. Os títulos são “A raiva não educa, a calma educa”, de Maya Eigenmann, e “O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso”, de Laura Gutman. Todos os livros da última escritora são indicados.