Eclampsia e os cuidados na gestação

A eclampsia é um desenvolvimento na piora do quadro da pré-eclâmpsia, que é uma doença específica da gestação, podendo surgir a partir da 20° semana até no período pós-parto.

A doença pode se apresentar de forma quase assintomática no início e por isso as consultas de pré-natal com aferição da pressão arterial são tão importantes para um seguimento saudável da gravidez. Alguns sintomas são indicativos de doença mais grave e necessitam atenção redobrada e ida ao pronto atendimento para avaliação médica, explica a Dra. Larissa Cassiano, médica ginecologista e obstetra.

Alguns desses sintomas são:

Inchaço, principalmente nas pernas, face e mãos, que pode surgir antes da hipertensão arterial;

Aumento exagerado do peso (mais de 1Kg/semana, especialmente no terceiro trimestre);

Dor no estômago/vômito ou dor no lado direito do abdome;

Alterações visuais (ver pontos brilhantes ou apresentar perda de visão);

Dificuldade para respirar e dor de cabeça intensa.

A prevenção ocorre naqueles fatores que podemos modificar, especialmente nas mulheres que planejam engravidar em um contexto de obesidade ou sobrepeso o ideal seria uma normalização do IMC antes da gestação. Manter hábitos de vida saudáveis e bom controle de doenças prévias como diabetes e hipertensão também são essenciais para uma evolução mais saudável da gestação, orienta a Dra. Larissa.

Já sobre a eclampsia, a médica faz um alerta: “A eclampsia é uma complicação grave que acomete algumas mulheres durante a gestação, provocando pressão superior a 140 x 90 mmHg, presença de proteínas na urina e inchaço do corpo. Ela caracterizada pela liberação, por parte do feto, de proteínas na circulação materna que causam uma resposta imunológica da gestante, agredindo as paredes dos vasos sanguíneos. Esse distúrbio também pode surgir após o parto do bebê, principalmente, nas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia na gestação, por isso, é importante manter a avaliação mesmo depois do parto”. Há medicamentos específicos que podem reduzir a pressão arterial elevada. Em alguns casos pode ser necessário adiantar o parto.

As formas de prevenção da eclampsia são: controlar a pressão arterial, manter uma alimentação saudável, praticar regularmente atividade física durante a gravidez e realizar exames de pré-natal, que são necessários para detectar qualquer alteração indicativa desta doença, como a pré-eclâmpsia, finaliza a médica.