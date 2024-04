É gripe ou alergia? Especialista aborda os cuidados para evitar esse desconforto

A alergia está presente no dia a dia de muitas pessoas e, muitas vezes, pode ser confundida com outras doenças, como a gripe. Basta presenciar o nariz coçando ou enfrentar alguns espirros e tosse, que alegam estar com alergia o que, em alguns casos, pode não ser verdade. Afinal, você sabe o que realmente é considerado alergia?

“A alergia é uma reação do corpo a uma substância que ele entende como “inimiga”. Essa reação acontece após o organismo entrar em contato com os alérgenos, substâncias consideradas nocivas pelo organismo de quem tem predisposição à alergia e que o sistema imunológico não consegue tolerar. Após o primeiro contato com o alérgeno, os leucócitos, que são as células de defesa, produzem os anticorpos, que, por sua vez, são considerados o exército de defesa. Esse primeiro contato não gera sintomas de alergia, mas liga um alerta no organismo.” esclarece o Dr. Nelson Rosário Filho, professor e coordenador do Programa de Residência em Alergia e Imunologia Pediátrica da UFPR.

O médico ainda acrescenta que caso o corpo seja novamente exposto àquele alérgeno, o anticorpo IgE que foi produzido é acionado e há a liberação da histamina, substância química nos mastócitos (células que podem ser encontradas na pele, no sistema respiratório e no trato gastrointestinal), resultando em sintomas de alergia, como coriza, espirros e olhos lacrimejando, sendo esta a resposta imune do organismo e que, muitas vezes, é confundida com a gripe.

“A escola pode ser um dos locais mais críticos para a piora das alergias respiratórias. O ambiente escolar é determinante por facilitar a disseminação de agentes infecciosos virais e com os resfriados facilitar as crises de asma e piora das alergias. No início do outono a concentração de alérgenos de ácaros no ar atinge um pico, a volta às aulas também contribui para mais sintomas nos que são alérgicos ao pó de casa e ácaros. É importante tratar a rinite alérgica para obter o controle dos sintomas, especialmente nesta época do ano”, afirma o especialista.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), as alergias mais frequentes são as das vias respiratórias, como rinite e asma, as alergias de pele, como dermatite atópica, de contato e urticárias. Existem também as provenientes de picadas de inseto, alimentos e medicamentos, até as mais diferentes, como alergia ao frio e a água.

Dr. Nelson explica que é importante estar atento aos fatores do cotidiano que podem favorecer a aparição da alergia: “Um deles são os ácaros, que costumam se localizar principalmente nos colchões e travesseiros e são os principais responsáveis por prejudicar o nariz de quem sofre com rinite alérgica. Outro desencadeador e que é muito presente dentro de casa são os pets. Nos gatos, por exemplo, o principal gatilho é produzido pelas suas glândulas sebáceas e posteriormente secretado pela pele do animal”.

Ele cita outros desencadeadores da alergia: “Os poluentes do ar também são fatores agravantes da alergia respiratória. A poluição proveniente da eliminação dos combustíveis derivados do petróleo pelos automóveis nas grandes cidades também é capaz de acentuar a alergia, além de outros fatores, como fungos, pólen, entre outros”.

Para evitar uma crise alérgica, o médico explica que alguns cuidados são necessários: “O principal é garantir a redução do contato com as substâncias que causam a sensibilização do organismo, ou seja, os gatilhos da alergia. Algumas dicas simples, mas eficazes, são: manter uma rotina de limpeza dentro de casa, evitar o acúmulo de poeira, combater os pontos de mofo e umidade, manter o ambiente arejado, permitir a entrada de sol e higienizar e trocar com frequência os lençóis e travesseiros”.

“Entender o que está causando a alergia e efetuar o controle ambiental, ou seja, cuidar para que o paciente não tenha contato com os alérgenos, também são forma de tratamento. Medicamentos, como os anti-histamínicos, também são indicados para combater os sintomas. Os antialérgicos de 2ª geração não causam sono, tem rápida ação e tem efeito prolongado. É importante lembrar que o tratamento é individual, não há um só caminho que funcione para todos”, afirma o médico.

“A congestão nasal e qualidade do sono têm que ser observados no paciente com rinoconjuntivite alérgica. Anti-histamínicos por via oral são classificados entre primeira geração e segunda geração conforme efeitos colaterais observados. Vários medicamentos utilizados para o tratamento das alergias, entre eles os anti-histamínicos, são indicados para a rinite alérgica, mas a recomendação das diretrizes nacional e internacional é prescrever os anti-histamínicos de segunda geração, também conhecidos como não sedantes. Esses não causam sonolência e nem interferem com o sono repousante.