Dúvidas sobre a menopausa

A menopausa é um processo fisiológico normal que irá acontecer na vida de toda mulher, em geral, entre os 45 e 55 anos. Muitas vezes, o termo é utilizado indevidamente para designar o climatério, que é a fase de transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo na vida da mulher.

A menopausa também é erroneamente associada ao fim da vida sexual ou ao envelhecimento, mas, hoje em dia, as mulheres com tratamento sintomático e de reposição hormonal adequada podem ter uma vida com qualidade e ativa em todos os sentidos.

Segundo a obstetra e coordenadora da Maternidade do Hospital Icaraí em parceria com a Perinatal, Dra. Flávia do Vale, geralmente, a fase do climatério pode durar cerca de 7 a 14 anos até chegar na menopausa definitiva.

“A duração pode depender de fatores de estilo de vida, como tabagismo, idade em que começa e raça e etnia. Durante a perimenopausa, a produção do corpo de estrogênio e progesterona, dois hormônios produzidos pelos ovários, pode variar muito”, explica Flávia.

Médica esclarece as principais questões

Quais os principais sintomas?

Segundo Flávia, as mudanças mais comuns na meia-idade têm origem no envelhecimento e nem sempre estão diretamente relacionadas à menopausa: mudança no ciclo menstrual, com ciclos com intervalos irregulares e mudança do fluxo; ondas de calor que podem durar muitos anos após a menopausa. Uma onda de calor é uma sensação repentina de calor na parte superior ou em todo o corpo onde o rosto e pescoço podem ficar corados. Manchas vermelhas podem aparecer no peito, costas e braços. Sudorese intensa e calafrios podem se seguir; incontinência urinária; alterações do sono; alterações vaginais, onde a vagina pode ficar mais seca, o que pode tornar a relação sexual desconfortável; mudança de humor; mudanças no corpo, o que faz com que pareça diferente. A cintura pode ficar maior, pode perder músculo e ganhar gordura, a pele fica mais fina.

Como saber se esses sintomas não podem ser de outra doença?

“A maneira como a mulher vivencia cada estágio da menopausa será única. Mas se seus sintomas são intensos o suficiente para afetar as atividades diárias ou impedi-la de fazer as coisas que ama, pode ser hora de procurar um médico para se aconselhar e buscar outras alternativas”, alerta.

Como é feito o tratamento?

Existem muitos tipos diferentes de tratamentos para os sintomas da menopausa. De acordo com Flávia, os principais tipos de tratamento para a menopausa são a terapia hormonal e o tratamento não hormonal. “É importante conversar com seu médico durante a menopausa para elaborar um plano de tratamento que funcione para você”, alerta.

A mulher pode continuar a ter vida sexual saudável?

É importante entender que a menopausa traz grande mudança no equilíbrio hormonal das mulheres, o que pode, sim, afetar a vida sexual. As mulheres podem notar que não são tão facilmente excitadas como antes, podem ser menos sensíveis ao toque e a outros contatos físicos, podem apresentar uma diminuição do interesse pelo sexo. Tenha em mente que seu corpo está passando por muitas mudanças durante a menopausa e se buscar informação e tratamento, a mulher pode ter uma vida sexual saudável, sim.

Ainda existem tabus sobre a menopausa?

Durante anos as mulheres lidam com os indícios da menopausa, algumas experimentando sintomas debilitantes, com pouco ou nenhum apoio. Elas se sentem constrangidas e envergonhadas de falar sobre sua experiência nessa fase. Todavia, a menopausa é um processo fisiológico normal na vida da mulher. Compreender e estar preparado para esse momento significa que você está em uma boa posição para enfrentar os desafios desse estágio da vida e manter sua qualidade de vida.