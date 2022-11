Dormir bem é cuidar da saúde: 7 benefícios de uma boa rotina de sono

O estresse do dia a dia e a exposição a telas por muitas horas são as principais causas para noites mal dormidas

Quando fazemos aquela checklist para melhorar a qualidade de vida, dormir bem parece ser a meta mais simples de se alcançar. Há quem diga que dorme bem desde que nasceu, outros que não se lembram da última vez em que tiveram uma boa noite de sono. O fato é que, dormir mal, pouco ou “em parcelas” pode ser prejudicial à saúde, já que o metabolismo humano depende desse tempo de descanso para colocar toda a engrenagem em funcionamento.

A correria do dia a dia e o estresse da rotina, mais as longas horas de exposição a telas, são as principais causas para noites pouco e mal dormidas. No Brasil as pessoas dormem, em média, 6 horas e 44 minutos por noite – a quantidade recomendada por especialistas é de 8 a 10 horas de sono por noite.

Além disso, os brasileiros roncam 25 minutos por noite e têm uma qualidade de sono média de 69,94%. O país está na 30ª colocação do estudo realizado em 38 países pelo Sleep Cycle, o rastreador de sono, utilizado por mais de 1 milhão de funcionários de empresas globalmente.

O app é o novo parceiro do Gympass e os usuários da plataforma têm acesso gratuito à versão premium do Sleep Cycle, que inclui funcionalidade para rastreamento do sono, música do sono, meditações, detecção de ronco, treinamento do sono e alarme inteligente.

Algumas dicas podem ajudar a ter uma noite tranquila, como exercícios de relaxamento antes de ir para a cama (ou até mesmo já deitado), tomar um chá e ler um livro com luz amarela baixa, além de um bom colchão e travesseiro. Mariana Giese de Moraes -FSB

Sete indícios do que uma boa noite de sono proporciona ao organismo

Redução do estresse

Durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina, o que ajuda a diminuir o estresse. Por isso, horas antes de dormir é importante fazer atividades que relaxam e ajudam a indução do sono, como ler, ouvir uma música ambiente e ligar uma luz amarela e suave.

Controle do apetite

O sono ajuda a regular os hormônios que afetam e controlam o apetite. Quando se dorme mal esses hormônios desregulam e o desejo por alimentos ricos em calorias, gorduras e hidratos de carbono aumenta. Além disso, os mesmos hormônios desregulados podem levar a falta de apetite e longas horas em jejum, causando desequilíbrio na alimentação e na saúde.

Melhora do humor

É muito comum encontrar uma pessoa exausta de mau humor, isso porque o cérebro cansado prejudica a produção de serotonina, hormônio regulador do humor, e também o sistema imunológico. Pessoas que dormem bem durante a noite são mais contentes e bem-dispostas durante o dia. Além disso, quando dormir mal se torna um problema crônico pode causar transtornos de humor de longo prazo, como depressão ou ansiedade.

Melhora da memória

Dormir bem permite que o cérebro processe melhor as novas informações e experiências daquele dia. É durante o sono que as memórias recentes são transferidas do córtex motor para o lobo temporal, onde se transformam em informações “enraizadas”, que serão lembradas em longo prazo. Por isso, noites mal dormidas podem fazer com que as novas informações não fiquem armazenadas corretamente.

Melhora do raciocínio

Dormir mal afeta a cognição, a atenção e a tomada de decisões. Por isso, pessoas que dormem mal têm maior dificuldade de resolver problemas de lógica ou matemática e tendem a cometer erros, como guardar as chaves na geladeira. Quantas vezes você já perdeu o celular dentro de casa?

Rejuvenesce a pele

Uma boa noite de sono ajuda a rejuvenescer a pele e diminui as rugas e linhas de expressão. Durante a noite, as células da pele renovam-se e descansam e é produzida melatonina, que ajuda a prevenir o envelhecimento. Ou seja, de nada adianta usar todo o kit de skincare e não se programar para fazer o principal: dormir bem.

Ajuda no sistema imune

Dormir bem ajuda o organismo a combater infecções e a manter-se saudável, pois durante o sono o corpo produz proteínas extras que fazem o sistema imune se fortalecer, principalmente para situações de estresse.