Diluir o shampoo é bom para o cabelo ou apenas um truque para render e economizar o produto?

Que as coisas estão cada dia mais caras todo mundo já sabe. Mas e quando a gente compra um produto, um cosmético, shampoo ou um sabonete especial, quem nunca pensou em diluir para fazer render e durar ainda mais? Será que perde a eficácia? Ou pode ser interessante não só do ponto de vista da economia?

A especialista em medicina capilar Patrícia Marques garante que é bom, sim. “Quando a gente aplica o shampoo direto no couro cabeludo, o produto entra em contato somente com uma pequena área, podendo promover um ressecamento dos fios. O que a gente espalha, na verdade, é a espuma, ela também possui ativos, mas em quantidade menor, então diluir o shampoo em água e aplicar no cabelo faz com que a superfície do couro cabeludo que entra em contato com esses ativos seja maior, ou seja, a lavagem torna-se mais eficiente”, explica.

De acordo com a especialista, diluir o shampoo está recomendado para todo e qualquer tipo de cabelo porque isso não interfere na fórmula. O ideal é fazer a diluição na hora, para isso, uma cumbuca pequena pode ser utilizada, melhor que seja de cerâmica, mas se não tiver, pode ser de outro material como inox ou acrílico, sempre tomando cuidado para não escorregar, cair e quebrar. Não tem uma proporção exata, seria mais ou menos um a um, ou seja, uma parte de shampoo e outra parte igual de água, até que o produto fique bem fluído. Pode misturar com as mãos ou com o auxílio de um pincel e depois é só aplicar no couro cabeludo massageando e espalhando bem.

“Isso faz com que a eficácia da limpeza seja melhor porque geralmente, a gente acaba espalhando espuma e a quantidade de ativos na espuma é menor. Desta forma, usando o shampoo diluído, os ativos têm um contato maior com o couro cabeludo, então ao contrário do que se pode pensar, aumenta a eficácia do produto porque estamos espalhando mais”, revela.

Patrícia Marques finaliza dizendo que o shampoo foi feito para usar com água, naturalmente a gente já faz uma pequena diluição dele ao aplicar nos cabelos molhados, então aumentar essa diluição só ajuda a espalhar melhor os ativos no couro cabeludo e não só a espuma.

A quantidade do tamanho de uma moeda diluída em água é suficiente para uma lavagem econômica e ainda mais eficaz.

Sobre a especialista: Patrícia Marques é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem especializações em reconstrução de mama e da face no Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, em Barcelona, e no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em NY, EUA.