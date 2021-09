Influenciadora fitness listou as diferenças entre ganho de massa magra e hipertrofia muscular

A influenciadora fitness Carol Borba dá dicas de como se exercitar em casa - Foto: Divulgação

Buscando tirar dúvidas de quem quer começar a treinar, a influenciadora fitness Carol Borba listou as diferenças entre ganho de massa magra e hipertrofia muscular.

“Existe uma confusão muito grande dentro desses termos e é importante a gente esclarecer. Ganhar massa magra significa que você está aumentando a quantidade de músculos que você tem no seu corpo, mas não significa falar, no português claro, que você vai ficar fortona. Ganhar massa magra é importante para dar sustentação para as nossas articulações, para os nossos ossos, para acelerar nosso metabolismo basal. Quanto mais massa magra, mais saúde e mais qualidade de vida a gente tem. E existe o mito de que para ganhar massa magra você precisa ir à academia. E não é bem assim”, esclarece.

Segundo a educadora física, é possível adquirir massa magra treinando em casa. “Em casa a gente consegue, sim, ganhar massa magra, mas um ponto que precisa frisar é que, pra ganhar massa magra, precisa usar sobrecarga. De repente, no início, quando você começou a treinar em casa, qualquer estímulo já era suficiente, como treinar com o peso do próprio corpo… Você teve ganho de massa magra, conseguiu conquistar seus objetivos, mas o corpo vai evoluindo e pedindo mais. Então, para que consiga continuar evoluindo e ganhando massa magra, precisa adicionar uma sobrecarga, porque o peso corporal já não está sendo suficiente”, afirma Borba, que indica algumas alternativas para sobrecarga em casa.

“Dentro de casa é complicado, porque a gente acaba não tendo os equipamentos necessários como halteres, anilhas… Quando você quer ganhar massa magra, você pode começar treinando em casa com peso corporal, depois evolui usando sobrecarga com garrafinhas de amaciantes, de água, etc, que vão dar muito resultado. E conforme você for evoluindo nos treinos, é óbvio que você vai precisar evoluir na sobrecarga também. Então é bom adquirir halteres, uma barra, uma anilha… Você pode continuar nesse processo de construção de massa magra e até mesmo de hipertrofia”.

Já para quem quer ficar fortona, o indicado é focar na hipertrofia muscular. Mas ela ressalta que para conquistar bons resultados, intervalos nos treinos são necessários para descanso da musculatura. “Quando a gente busca hipertrofia muscular, estamos buscando o crescimento dos músculos. Precisa de um período de descanso para a musculatura trabalhada… Muitas meninas querem aumentar o bumbum e acabam treinando o bumbum todos os dias. Não é o ideal, porque o corpo precisa de pelo menos 24h para recuperar aquela musculatura para que aí sim, você possa desfrutar do ganho de massa magra. Tem cuidados que a gente tem que tomar. E é importante respeitar essa evolução e nunca parar na mesma carga, porque o nosso corpo entra em um efeito platô, não vai responder mais e aí a evolução com o ganho de massa magra e hipertrofia muscular vai estagnar. Então essa evolução de cargas é muito importante”, afirma.

Outra dica é alinhar bem os treinos com uma alimentação adequada. “O ganho de massa magra e hipertrofia muscular dependem também da alimentação. Então, em casa você treina com seus pesinhos, vai evoluindo, sentindo o momento certo de trocar a carga específica para cada grupo muscular. Agora, a alimentação tem que estar casada também. Tem que consumir proteína, porque culturalmente se consome pouca proteína. Nossas refeições têm muito pão, macarrão, então temos que tentar mudar um pouco essa cultura”, diz.

A proteína ajuda na construção e na recuperação muscular, além de dar uma saciedade muito boa. Consumir proteínas para quem está em busca de ganho de massa magra e hipertrofia muscular é importantíssimo, mesmo treinando em casa. Existe um mito também de que no treino em casa não se pode tomar suplementos. De forma alguma. Se esse for seu objetivo, um Whey Protein, uma proteína do leite super encaixa nessa situação”, aconselha.