Diferença entre gripe e resfriado

Apesar de frequentemente serem confundidos, pela semelhança entre os sintomas, é essencial tratá-los de maneira específica para uma melhor recuperação. Afinal, você sabe o que difere a gripe do resfriado? As principais diferenças entre gripe e resfriado residem no tipo de vírus responsável e na intensidade dos sintomas.

A gripe é causada pelo vírus influenza e é uma doença que pode derrubar as pessoas. Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C, sendo os dois primeiros responsáveis por epidemias sazonais. Variantes como H1N1 e H3N2 pertencem ao tipo A, enquanto o tipo C é menos preocupante, pois causa sintomas mais leves. Além disso, a gripe não é tão comum como imaginamos, ocorrendo apenas ocasionalmente.

Por outro lado, o resfriado é mais frequente. Os adultos geralmente contraem resfriados de duas a quatro vezes por ano, enquanto as crianças pegam resfriados de seis a oito vezes por ano, especialmente quando estão em creches ou escolas. O rinovírus é geralmente o agente causador do resfriado em adultos, enquanto o parainfluenza e o vírus sincicial respiratório são comuns em crianças.

Embora estejamos discutindo as diferenças entre gripe e resfriado, ambos são transmitidos da mesma forma: por contato com as secreções das vias respiratórias de pessoas doentes, seja por tosse, espirro ou fala, e também ao tocar superfícies contaminadas. Isso facilita a entrada do vírus pelo nariz, boca e olhos.

Os sintomas da gripe tendem a ser mais intensos do que os do resfriado, especialmente em idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas, que são mais vulneráveis ao vírus influenza. A gripe é uma doença séria que, quando não tratada adequadamente, pode trazer complicações, como evoluir para um quadro de pneumonia, por exemplo.

O vírus influenza pode levar cerca de quatro dias para manifestar os primeiros sintomas e geralmente melhora aproximadamente cinco dias após o início dos sintomas, embora, em alguns casos, possa durar mais de uma semana2,5.

Os principais sintomas da gripe incluem:

Febre alta

Coriza

Espirros

Congestão nasal

Dor no corpo

Tosse seca

Dor de garganta

Dor de cabeça

Cansaço

Ao contrário da gripe, os sintomas do resfriado aparecem gradualmente e são mais leves. Eles atingem o pico em um a três dias, com um tempo de incubação que geralmente é inferior a dois dias, no caso do rinovírus6.

Os sintomas do resfriado incluem:

Coceira no nariz

Irritação na garganta

Espirros

Coriza

Congestão nasal (nariz entupido)

Vermelhidão no nariz

Dor de garganta leve

Dor no corpo

Tosse (pode ocorrer no final do resfriado)

A febre é menos comum no resfriado, e mesmo quando ocorre, geralmente não passa dos 38.

O tratamento para gripe e resfriado é semelhante e visa aliviar os sintomas. Descanso, hidratação e uma alimentação saudável são fundamentais. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de analgésicos e antitérmicos.

Além de diferenciar gripe de resfriado, é importante focar na prevenção. A vacina contra a gripe pode prevenir a maioria dos casos de infecção por influenza, mas é necessário receber uma nova dose a cada ano devido às atualizações da composição da vacina. Não há vacina para prevenir resfriados.

Para prevenir tanto a gripe quanto o resfriado é essencial manter hábitos como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, manter os ambientes ventilados e evitar o contato com pessoas infectadas.

Fonte: Sanofi, empresa global de saúde