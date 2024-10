Dicas práticas e eficazes para reduzir a vontade de comer doces e manter uma dieta saudável

O consumo excessivo de doces é um problema crescente na sociedade moderna, associado a diversas complicações de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Encontrar maneiras de reduzir essa ingestão é essencial para o bem-estar geral - Foto: Joanna Kosinska - Unsplash

O consumo excessivo de doces é um problema crescente na sociedade moderna, associado a diversas complicações de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Encontrar maneiras de reduzir essa ingestão é essencial para o bem-estar geral.

A educação alimentar desde cedo é uma estratégia fundamental. Ensinar crianças sobre os efeitos dos doces pode ajudar a criar hábitos alimentares mais saudáveis no futuro. Introduzir alimentos naturais e variados nas refeições diárias, como frutas, legumes e cereais integrais pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a dependência de açúcar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcares adicionados não ultrapasse 10% da ingestão calórica diária, o que equivale a aproximadamente 50 gramas para um adulto com uma dieta de 2.000 calorias. Idealmente, a OMS sugere que esse consumo seja inferior a 5% da ingestão calórica total, representando um limite ainda mais seguro para a saúde. No entanto, dados alarmantes revelam que a população brasileira consome, em média, o dobro da quantidade máxima recomendada pela OMS, evidenciando um problema de saúde pública que demanda atenção imediata.

Uma estratégia eficaz para diminuir o consumo de doces é aumentar a ingestão de proteínas e fibras. Alimentos ricos em proteínas e fibras ajudam a promover uma maior sensação de saciedade, o que pode ajudar a reduzir a vontade de consumir guloseimas e lanches ao longo do dia. “Um cardápio rico em fibras e proteínas proporcionam mais saciedade equilibrando os níveis de glicose no sangue, pois permitem que o açúcar dos alimentos seja absorvido mais lentamente pelo intestino. Esse processo contribui para diminuir a vontade de consumir alimentos açucarados”, explica a médica Luciana Haddad, consultora da Plant Power.

A médica também explica que outra abordagem que pode funcionar é fracionar as refeições de três em três horas, evitando refeições muito calóricas. “Se nos intervalos entre o café da manhã, almoço e jantar você fizer refeições muito calóricas ou pouco nutritivas, a vontade de comer uma bolacha recheada, por exemplo, vai aumentar. Outro ponto importante é manter a hidratação do organismo. A recomendação é beber pelo menos 2 litros de água por dia”.

É importante ressaltar que além da alimentação, a suplementação também pode ajudar. Proteínas em pó são uma alternativa para satisfazer o desejo de comer doce de forma inteligente. Esses produtos podem ser encontrados em diferentes sabores como morango, chocolate e baunilha e com uma boa dose de proteínas, a exemplo do Protein da Plant Power. “ O produto oferece uma vantagem em relação aos demais da mesma categoria ao ter cinco vezes mais proteína do que carboidratos em cada dosagem de 21g, além de ser adoçado com maçã em pó e stévia, adoçantes naturais. Essa combinação não deixa gosto residual de edulcorantes”, finaliza.