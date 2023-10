Dicas para combater a pele oleosa durante a temporada primavera-verão

Dermatologista explica que, com as temperaturas altas, o calor e a umidade podem fazer com que a pele produza óleo em excesso

Com a chegada da Primavera, uma nova onda de calor se aproximou, com os termômetros batendo 41ºC em alguns estados brasileiros. Por isso, é fundamental estar preparado para enfrentar o calor escaldante e os raios solares intensos que vêm junto com a temporada de primavera-verão. Uma das principais medidas a serem tomadas para proteger a saúde e manter a pele saudável é a aplicação adequada do protetor solar.

Pensando na estética, quem mais sofre com as altas temperaturas, sem dúvidas, são aqueles que possuem pele oleosa. “Quando o clima é mais quente e úmido durante o verão, o corpo tende a transpirar mais, o que aumenta a produção de óleo e diminui a renovação celular, além de obstruir os poros e aumentar o risco de aparecimento de acne”, explica Mayla Carbone, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A dermatologista afirma que há uma saída para quem sofre com a oleosidade. Confira!

Troque seu hidratante

Com umidade mais alta, pode parecer que a pele não precisa de nenhum hidratante, mas é necessário lembrar que o calor, a umidade e o suor também podem causar ressecamento e irritação no verão.

Por isso, procure ingredientes como ácido hialurônico. “O ácido hialurônico é uma forma de umidade menos obstrutora”, explica Mayla. “Porém as necessidades de cada pessoa são diferentes. Você pode descobrir que sua pele fica melhor depois de limpar com um hidratante leve e, em seguida, finalizar com um protetor solar facial. Outros poderão passar da limpeza a um hidratante com FPS. Veja qual opção é a melhor para você”.

Adicione ácidos salicílico ou glicólico

O ácido salicílico e o ácido glicólico esfoliam a pele, o que pode ajudar a manter os poros limpos devido ao aumento da produção de óleo. Por isso, Mayla recomenda adicionar qualquer um deles à rotina durante o verão, conforme as instruções de seu dermatologista. Esses ingredientes ativos podem ser encontrados em produtos como produtos de limpeza, tônicos ou soros. O salicílico pode ser usado de manhã ou à noite, mas se você for usar ácido glicólico, opte por usá-lo à noite.

Inicialmente, escolha um dos dois e adicione-os aos poucos à sua rotina. “Se você ressecar muito a pele, pode acabar ocasionando a oleosidade rebote, então é recomendado começar usando seu produto salicílico ou glicólico duas vezes por semana e aumentar a partir daí, se funcionar com sua pele. E não se esqueça de usar protetor solar com qualquer um deles, pois ambos podem tornar a pele mais sensível ao sol”, alerta.

Considere um retinóide ou retinol

Retinóides e retinóis são derivados da vitamina A e estão disponíveis em produtos vendidos sem receita e com receita médica. Os retinóides são versões mais fortes dos retinóis. “Costumo indicar bastante o uso de retinóides para a saúde geral da pele, mas eles também podem diminuir a produção de óleo porque encolhem as glândulas sebáceas, então é necessário realizar o constante atendimento com o médico”, diz Mayla.

Ela acrescenta que algumas pessoas hesitam em usar retinóides ou retinóis no verão porque podem tornar a pele mais sensível ao sol. No entanto, é possível usá-los com segurança. Basta aplicá-lo à noite e optar por um protetor solar facial FPS de amplo espectro, além das outras medidas de proteção solar, como usar chapéu e boné.

Troque seu protetor solar

Falando em protetor solar, a pele oleosa do verão pode se beneficiar com a mudança para um protetor solar mais leve. “Encontrar o protetor certo pode exigir algumas tentativas e erros, mas você pode começar com um protetor solar esportivo à base de gel, que tende a ser bem absorvido, ou um que seja rotulado como leve ou oil-free”, diz.

Procure produtos matificantes

Os primers são produtos aplicados após a rotina de cuidados com a pele e antes da maquiagem, pois oferecem um acabamento bonito e uniforme à pele. Muitos deles são “matificantes” e fáceis de encontrar.

“Esses produtos absorvem a oleosidade da superfície da pele com ingredientes como a sílica”, diz Mayla. Alguns também contêm ácido salicílico para controlar ainda mais a oleosidade. “Aplique-os em todo o rosto, se desejar, ou concentre-se na zona T para controlar a oleosidade conforme necessário”, finaliza.