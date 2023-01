Dicas médicas de como cuidar dos cabelos

Chegou a época do ano em que os cabelos ficam expostos ao sol, mar, piscina e esses elementos costumam danificar os fios. Conforme explica Luciano Barsanti, médico e tricologista, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia (SBTri), o sol é um grande inimigo dos cabelos, pois os raios UVA e UVB penetram até as camadas mais profundas dos fios causando ressecamento e quebra dos cabelos. A exposição aos raios solares também aumenta o frizz e provoca o aparecimento de pontas duplas. “E os cabelos tingidos são mais lesados ainda, pois perdem a cor. Já os loiros ou brancos tornam-se amarelados pelo efeito da luz solar”, comenta.

Além do sol, a água do mar é mais um agravante, conforme explica o especialista em saúde capilar. “Os cristais do sal contido na água do mar funcionam como microlentes de aumento, provocando queimaduras nos fios. Por isso, é fundamental enxaguar bem a cada mergulho”, ensina.

Nas piscinas, a presença de substâncias químicas, como o cobre e o cloro, pode deixar os fios esverdeados. “Quem descolore os fios precisa se atentar a esse detalhe, procurando o cabeleireiro para proteger os cabelos antes da exposição. Esses cabelos são mais sensíveis e necessitam de cuidados extras, porque podem se quebrar também. É melhor prevenir do que remediar”, diz.

Luciano Barsanti dá dicas de como proteger e tratar os cabelos no verão: