Dicas essenciais para cuidar dos fios brancos e grisalhos

O visual grisalho pode ser tão lindo quanto um cabelo colorido - Foto: Cookie Studio - Freepik

Por muitos anos, cabelos brancos e grisalhos eram vistos como um sinal de desleixo, gerando uma pressão estética nas mulheres para que elas escondessem esses traços físicos. Contudo, assumir os fios naturais tem se tornado uma tendência que cresce cada vez mais e, não só normaliza a questão do envelhecimento, como mostra que o visual grisalho pode ser tão lindo quanto um cabelo colorido.

Renata Lima, coordenadora de Educação da Aneethun, marca especialista em produtos de alto padrão direcionados para o segmento profissional de beleza e home care, relembra que a mudança na cor do cabelo é um processo natural do tempo. “As células responsáveis pela pigmentação dos fios são conhecidas como melancócitos. Localizados na base do folículo piloso, eles produzem os grânulos de pigmentos conhecidos por eumelanina e feomelanina, responsáveis pela cor dos cabelos. Com o passar dos anos, é comum que a capacidade de reprodução dessas células diminua, até cessarem, o que ocasiona a canície, processo que faz com que os fios fiquem brancos devido à ausência de pigmentos na sua formação”, explica.

Segundo a especialista, cabelos brancos e grisalhos não mudam apenas a tonalidade dos fios, como também podem gerar alterações na estrutura capilar. “Em alguns casos para compensar a perda de melanina os fios brancos podem nascer mais grossos e ásperos. Além disso, a perda da melanina deixa os fios desprotegidos, fazendo com que eles se tornem mais sensíveis a radiação solar, exigindo uma nova rotina de cuidados”, destaca.

Para deixar o novo visual ainda mais bonito, Renata separou dicas essenciais para manter os fios brancos e grisalhos sempre macios, brilhantes e saudáveis. Confira:

Evite ferramentas de calor

O uso frequente de ferramentas de calor, como chapinha, secador e babyliss pode levar a alteração na tonalidade dos cabelos brancos. “A falta de pigmentos faz com que organismo tente recompensar essa perda através da reposição de proteínas, porém com o uso do calor as proteínas do cabelo podem sofrer um processo de oxidação fazendo com que eles se tornem mais amarelados e ressecados” aponta a especialista. Assim o ideal é sempre apostar em finalizadores que tenham proteção térmica para evitar os danos causados pelo calor.

Fuja da exposição ao sol

Assim como a pele, o cabelo também pede por proteção durante os dias ensolarados, em que os raios solares transmitem radiação ultravioleta, que propiciam o ressecamento das madeixas, além de também deixá-las amareladas. De acordo com Renata, sem a melanina para proteger os fios, o ideal é sair de casa sempre utilizando em suas madeixas finalizadores que contenham filtro UV e não abrir mão de acessórios como bonés, chapéus e lenços, a fim de evitar a exposição ao sol.

Neutralize os tons amarelados

Para manter a uniformidade da cor, a especialista recomenda o uso de uma linha que neutralize o amarelo e contenha ativos como figo, além de possuir Tecnologia Ótica. “O figo é um extrato natural que possui nutrientes como vitaminas e sais minerais, que contribuem para a saúde dos fios. Já a Tecnologia Ótica retira gradativamente o amarelamento dos fios grisalhos, realçando sua cor natural”, informa.

Aposte na hidratação

Por fim, como cabelos brancos e grisalhos são suscetíveis ao ressecamento, a especialista ressalta que a hidratação é ótima para repor a umidade dos fios e deve ser intercalada ao uso de uma linha neutralizadora. “Hidratar os fios é essencial para recuperar a maciez e o brilho. Produtos utilizados para combater o amarelamento muitas vezes ressecam o cabelo, por isso é importante optar por aqueles que também proporcionam ação condicionante intensiva. Com esses cuidados, as mulheres podem se jogar sem medo no visual grisalho”, conclui Renata.