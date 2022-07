Diabetes: como cuidar dos idosos acometidos com a doença

Mais comum que muitos imaginam, o diabetes afeta milhões de pessoas e o cuidado para o controle da doença é fundamental para garantir qualidade de vida para pessoas com esta condição. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas são diabéticas, segundo a última edição do Atlas Mundial do Diabetes, sendo os idosos a grande parte dessa estatística.

A patologia é caracterizada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue e garante energia ao organismo. O avanço da idade pode ser um fator relevante para o aparecimento da doença crônica, como aponta a coordenadora técnica da Home Angels, rede de cuidadores de pessoas supervisionadas da América Latina, Janaína Rosa. “O envelhecimento da população, hábitos de vida não saudáveis e dieta inadequada são fatores associados ao aumento do diabetes, principalmente entre os idosos. Além da obesidade e do sedentarismo, pressão alta, colesterol elevado ou uso de certas medicações contribuem para o desenvolvimento da doença”, explica.

Além dos cuidados com a alimentação, essenciais para a promoção do bem-estar dos pacientes e controle da doença, exercícios físicos também são importantes para reduzir a vulnerabilidade e os riscos que o diabetes traz. “Os hábitos de vida de idosos diabéticos influenciam muito e praticar atividades que movimentam o corpo diariamente faz toda diferença no tratamento. Além de proporcionar bem-estar e relaxar a mente, ajuda a controlar a glicemia, a hipertensão e a dislipidemia. A prática também reduz a resistência insulínica e auxilia na perda de peso e na manutenção do que foi eliminado”, explica Janaína.

Em determinados casos, com o avanço da idade, é natural que eles se sintam fragilizados e, se passam muito tempo sozinhos, é de extrema importância a atuação de cuidadores supervisionados. “Contar com um cuidado a mais nesses casos faz muita diferença na manutenção da saúde e bem-estar do paciente. Um idoso que possui cuidador se desenvolve física e mentalmente, pois é estimulado a isso. Além da garantia da manipulação correta de medicamentos, da companhia para consultas e exercícios”, completa.