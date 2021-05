O glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma neuropatia óptica glaucomatosa, e é considerada uma das principais enfermidades da oftalmologia. Ela não tem cura e, quando não tratada corretamente, pode levar à cegueira irreversível. Para incentivar a conscientização em prol da prevenção e diagnóstico precoce, o Dia Nacional de Enfrentamento ao glaucoma, lembrado hoje, dia 26 de maio, foi criado e decretado por meio de uma lei brasileira em 12 de maio de 2002.

Muitas vezes silenciosa, a doença não apresenta sintomas, agravando o quadro com perda progressiva da visão, levando à cegueira total. Por isso, é essencial o diagnóstico precoce, que pode ser feito na clínica, em consultas de rotina, por um médico oftalmologista.

O tratamento mais indicado e utilizado para o glaucoma é feito por meio de colírios que atuam na redução ou estabilização da pressão intraocular – Foto: Freepik

De acordo com o documento “As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019” produzido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), mostra que a cegueira atinge 1.577.016 brasileiros, o equivalente a 0,75% da população. A pesquisa ainda revela que a incidência do glaucoma é estimada de 1 a 2% na população geral, aumentando após os 40 anos (2%), podendo chegar a 6 ou 7% após os 70 anos de idade. Estima-se que entre 2-3% da população brasileira acima de 40 anos possam ter a doença (o que representa cerca de 1,5 milhão de pessoas)

Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), em 2020, entrevistou 2.700 brasileiros em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Pernambuco. Intitulada “Um olhar para o Glaucoma no Brasil”, o estudo mostrou que 10% dos entrevistados assumem que nunca foram a um oftalmologista e 25% afirmaram que frequentam um especialista raramente, apenas ao sentir qualquer tipo de incômodo nos olhos.

Além disso, ainda mostra que metade dos entrevistados não sabe que o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo e 41% sequer conhecem a doença.

“Vivemos em um cenário em que as pessoas ainda não aderiram ao acompanhamento médico de rotina e só costumam procurar por ajuda quando apresentam sintomas, o que já é tarde. O resultado disso é o alto número de casos da doença em nossa sociedade”, afirma Luiz Formentin, médico oftalmologista do Hospital Casa de Saúde de Guarujá.

Sintomas

Quando há sintomas, os mais comuns são: redução do campo visual periférico, dor ocular, lacrimejamento, vermelhidão dos olhos ou visão embaçada, dificuldade para enxergar no escuro, náusea e vômito ou até mesmo ou aumento da pupila.

Em sua fase mais avançada, a pessoa passa a ter a visão mais turva, com dificuldade de enxergar os objetos que estejam próximos de si, por exemplo. Além disso, o paciente passa a enxergar por um campo de visual tubular e, assim, só enxerga por um campo central.

Como diagnosticar

O glaucoma pode ser diagnosticado por meio de um exame oftalmológico detalhado, capaz de medir a pressão intraocular, chamado Tonometria.

Fatores de risco

O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. “O glaucoma pode ser definido como o aumento da pressão intraocular, que não tem nenhuma relação com a pressão do corpo, pois não existe máxima nem mínima, ela varia em torno de 10 e 20 mmHg (milímetros de mercúrio)”, esclarece o especialista.

Além da pressão, pessoas que tenham histórico familiar da doença, indivíduos com mais de 40 anos, pessoas negras, pacientes com alto grau de miopia e diabéticos são considerados como grupo de risco da doença, devendo ter ainda mais atenção ao tratamento.

Tratamento

Infelizmente, essa doença não tem cura, mas existe o controle, que possibilita também qualidade de vida ao paciente. O tratamento mais indicado e utilizado para o glaucoma é feito por meio de colírios que atuam na redução ou estabilização da pressão intraocular.

Dependendo da evolução do caso, estes colírios podem até ser combinados com o uso de medicamentos de via oral. Outra opção que tem sido utilizada no tratamento é a trabeculoplastia seletiva a laser, que pode ser tão eficaz quanto os colírios. Mas o oftalmologista reforça que cada caso deve ser avaliado de forma individual.

Por fim, ainda há outra alternativa: trata-se da cirurgia a laser, que tem por objetivo reduzir a pressão intraocular. O procedimento é realizado normalmente com anestesia local e, na maioria das vezes, em ambiente totalmente ambulatorial.

“Muito importante esclarecer que glaucoma não é sinônimo de pressão alta nos olhos, pois há casos em que a pressão ocular está normal, inclusive, é muito comum em orientais. Se avaliar apenas a pressão intraocular e não analisar os outros parâmetros, o diagnóstico pode ser incorreto”, conclui Misawa.