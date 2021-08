Dia nacional da saúde

As fakenews estão tão boas como um roteiro de série, mas nem Black Mirror nem Arquivo X, está na hora de conhecer a verdade

Às vezes é impossível de acreditar, mas a apuração de 2020 é que pelo menos 79 denúncias foram feitas contra médicos e enfermeiros que foram acusados de disseminar fakenews em plena crise sanitária do novo coronavirus. Deste total, 40 casos foram abertos para sindicâncias. Para o levantamento, o portal G1 entrou em contato com as assessorias de todos os 27 conselhos regionais de medicina e de enfermagem.

Fake news são um grande problema nos dias de hoje – Foto: rawpixel.com.br – freepik.com

Felipe Magalhães, especialista em clínica médica e coordenador de conteúdo da plataforma de streaming para estudantes de medicina – o Jaleko, vê a importância de ensinar os futuros médicos e a população, sobre o cuidado com a informação.

E para comemorar o Dia Nacional Saúde no Brasil (05/08), Magalhães estreia seu programa no Youtube do Jaleko e desvenda muitos dos mistérios da medicina que foram disseminados de forma errônea e perigosa.

“Já faço o programa Listas Jaleko dentro do canal, que de certa forma desmistifica alguns pontos, mas quando vi o tanto de informações equivocadas que estão à solta na internet, mesmo antes do Covid-19, percebi a importância desse novo passo para os estudantes de medicina, profissionais da saúde e sociedade. Os assuntos serão os mais diversos como: infarto em jovem mata mais, vitamina C para gripe, hipotiroidismo gera obesidade, entre outros”, afirma Felipe Magalhães.

E para completar, o especialista em clínica médica desvenda as maiores Fakenews da pandemia: