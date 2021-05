Uma das datas mais importantes no calendário mundial é o “Dia da Saúde Digestiva” que acontece hoje, dia 29 de maio, pautado pela Organização Mundial de Gastroenterologia. Segundo dados oficiais, cerca de 20% da população global sofre de algum tipo de problema intestinal e 90 % não busca ajuda médica.

Por isso, para fortalecer e disseminar a informação, este ano a Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO) e a Federação Internacional para a Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos (IFSO), realizaram uma parceria importante para comemorar o Dia Mundial da Saúde Digestiva com o tema Obesidade: Uma pandemia contínua.

Controle o stress e a ansiedade durante a pandemia para que o sistema digestivo não trave – Foto: Alicia Harper / Pixabay

Recentemente, abriu-se uma lacuna de discussões entre médicos, cientistas e empresas ligadas à área da saúde para falar cada vez mais sobre obesidade, um tema que atualmente atinge boa parte da população brasileira.

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, divulgou em 2019 a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) que ressalta que cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso no país – ou seja, o resultado do IMC indica que elas estão na faixa de sobrepeso ou de obesidade.

Sabemos que para ter uma microbiota (antiga flora intestinal) saudável, é necessário manter uma boa alimentação, além de ter um ótimo equilíbrio no microbioma – que é a soma de todos os microorganismos que residem nos tecidos e fluidos humanos, composto principalmente por bactérias.

Na maioria das vezes, o desequilíbrio ou disbiose está associado a vários problemas de saúde no trato gastrointestinal, como diarreia e doença inflamatória intestinal, e fora do trato digestório, temos a obesidade e quadros de alergias.

Os probióticos são microorganismos vivos (bactérias do bem), que contribuem para equilibrar a flora intestinal e melhorar a saúde digestiva.

Para oferecer benefícios à saúde por meio de comprovações científicas, o Lactobacillus rhamnosus GG, o LGG® é considerado hoje a cepa probiótica mais bem estudada desde 1985, quando ocorreu a sua identificação pelos professores Sherwood Gorbach e Barry Goldin.

De lá para cá, suas várias qualidades levaram pesquisadores iniciarem protocolos para estudar a importância de sua suplementação em diversas situações clínicas. A experiência prática já soma 30 anos em mais de 90 países, e vem a confirmar a segurança do uso em bebês, crianças e adultos, incluindo gestantes e idosos.

Graças a esses estudos, há uma série de medidas que podem ser úteis ao equilíbrio da microbiota e os probióticos se tornaram opções seguras e efetivas para esse controle. Ganhar a saúde proporcionada por esse equilíbrio entre as bactérias do bem estar ao alcance de todos.

Confira algumas dicas importantes para manter uma boa saúde digestiva, segundo Nanci Utida, Gerente Médica da Cellera Farma: