Dia Mundial da Hipertensão: saiba mais sobre causas e prevenção

Para conscientizar os cidadãos sobre os riscos da pressão alta, o dia 17 de maio foi estabelecido como o Dia Mundial da Hipertensão, uma doença que acomete os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos, podendo causar paralisação dos rins. O diagnóstico acontece quando a pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90 mmHg.

Em 90% dos casos, a doença é herdada dos pais, mas há outros fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles o tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que sua incidência é maior entre pessoas de pele preta, aumenta com a idade, é maior entre homens com até 50 anos, mulheres com mais de 50 anos e em diabéticos.

Em 2022, o Ministério da Saúde publicou um relatório apontando que o número de adultos com diagnóstico médico de hipertensão havia aumentado 3,7% em 15 anos, no Brasil, passando de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. O relatório mostra ainda um aumento na prevalência do indicador entre os homens. Apesar de não ter cura, a hipertensão, considerada o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, pode ser controlada a partir de mudanças no estilo de vida.

“É imprescindível que o paciente diagnosticado com hipertensão mantenha o peso adequado, pratique atividades físicas, não abuse do sal nos alimentos, modere no consumo de álcool, evite alimentos gordurosos, abandone o cigarro e use os medicamentos prescritos corretamente, consultando periodicamente o médico”, explica Isabel Dias, Gerente técnica farmacêutica da Araujo.

A Araujo, ciente do seu papel na prevenção e controle de doenças, criou, em 2017, o programa Hipertensão em Dia, que já auxiliou mais de 90.000 pessoas. O programa consiste no acompanhamento de pressão arterial e auxílio farmacêutico para o bem-estar de pacientes hipertensos. O cliente que o adquire tem direito a fazer 7 aferições de Pressão Arterial em um intervalo de 14 dias.