Dia Internacional da Tireoide: como prevenir, identificar e tratar distúrbios

A tireoide é uma pequena glândula em forma de borboleta localizada no pescoço. Responsável por regular o metabolismo do corpo, ela é capaz de influenciar desde a energia e que teremos ao longo do dia, até o funcionamento e órgãos vitais, como o coração.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por este motivo, alerta o Dr. Alexandre Rossi, médico ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de Ginecologia Geral do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros e médico colaborador de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, quando em desequilíbrio, a tiroide pode afetar drasticamente a qualidade de vida. Sem o diagnóstico correto ou tratamento adequado, os sintomas tendem a piorar, trazendo consequências sérias.

Por isso, esteja sempre atenta e confira as informações abaixo:

Prevenindo problemas

Alimentação saudável: iodo, selênio, zinco e vitaminas do complexo B são essenciais para a saúde da tireoide. Inclua no seu cardápio:

Iodo: peixes, frutos do mar e laticínios

Selênio: castanhas do Brasil, nozes, grão de bico e aveia

Zinco: carne vermelha, feijão, lentilha e espinafre

Vitaminas B: carne, ovos, leite, vegetais verde-escuros e banana

De olho na rotina: manter o peso ideal, praticar pelo menos 30 minutos de exercícios moderados na maioria dos dias da semana, controlar o estresse e evitar o tabagismo, além de diversos benefícios para a saúde, também podem beneficiar o correto funcionamento da tireoide.

Acompanhamento médico: Consulte seu médico regularmente para check-ups preventivos.

Principais problemas da tireoide

Hipotireoidismo

A tireoide produz menos hormônios do que o necessário. Sintomas:

Cansaço extremo

Aumento de peso

Queda de cabelo

Pele seca e fria

Sensibilidade ao frio

Prisão de ventre

Depressão

Bradicardia

Hipertireoidismo

A tireoide produz mais hormônios do que o necessário. Sintomas:

Nervosismo e irritabilidade

Insônia

Perda de peso

Aumento do apetite

Transpiração excessiva

Taquicardia

Tremores nas mãos

Diarreia

Tratamento

Segundo o Dr. Alexandre, o tratamento dos distúrbios da tireoide depende da causa. Por isso, a realização periódica de exames é fundamental, bem como a orientação médica em caso de alteração nos resultados dos exames.

“Na grande maioria dos casos, a reposição hormonal no hipotireoidismo ou medicamentos para reduzir a produção de hormônios no hipertireoidismo são indicados e devem ser tomados de forma contínua. Em caso de dúvida, consulte um médico”.