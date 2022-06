Dia dos Namorados: dicas para celebrar a data sem pressão

Troca de presentes, jantar e textão são as maiores fontes de preocupação; saiba como lidar com cada uma delas

O Dia dos Namorados pode vir com muitas expectativas – jantares caros, presentes extravagantes, textões de amor e muito mais. Embora isso funcione para alguns, casais em novos relacionamentos podem estar procurando maneiras discretas de comemorar a data. Pensando nisso, o app de relacionamento Bumble traz dicas e opções mais tranquilas para manter o Dia dos Namorados livre de estresse e, ao mesmo tempo, torná-lo significativo.

Defina suas expectativas com antecedência

Como a maioria das coisas nos relacionamentos, a comunicação aberta e honesta é fundamental: você não é um leitor de mentes e nem seu parceiro! Se você quiser manter a calma, a especialista em relacionamentos Emyrald Sinclaire sugere ser direta, dizendo algo como: “Não é uma data tão importante para mim, mas adoraria cozinhar o jantar ou passar o dia juntos”. Ao comunicar seus desejos e expectativas diretamente, você e seu parceiro saberão exatamente o que o outro quer, o que elimina a pressão de tentar adivinhar.

Outra boa técnica de alívio da pressão para o seu primeiro (ou um dos seus primeiros) Dias dos Namorados juntos é perguntar ao seu parceiro o que eles pensam sobre o dia. “É importante para você comemorar? Se sim, como?” Isso permite que vocês planejem o dia juntos e ambos consigam o que desejam, ajudando a reduzir qualquer estresse ou preocupação que possa ter ao comemorar.

Troca de presentes deve ser conversada

Se os presentes do Dia dos Namorados são uma fonte de preocupação, é uma boa ideia conversar sobre eles com seu parceiro. “Há uma chance muito menor de ansiedade ou decepção se você concordar em dar ou não presentes”, diz a psicoterapeuta Aimee Hartstein. Pode ser complicado adivinhar o que outra pessoa está fazendo por você ou o que ela pode querer. Se você decidir trocar presentes, também poderá concordar com uma faixa de preço para que uma pessoa não gaste 10 reais enquanto a outra gaste 100. Concordar com o que você está confortável antes do dia pode remover muita incerteza e estresse para ambas as partes”, diz ela.

Prefira ambientes confortáveis e familiares

Embora o jantar em um restaurante favorito possa parecer a opção mais fácil, geralmente vem com um preço alto e a sensação de que você precisa se divertir. “Todas essas pressões podem realmente arruinar uma data que deveria celebrar a pessoa em sua vida”, diz Sinclaire. Ficar em casa pode criar uma vibe mais relaxante. Isso mantém o evento sob menos pressão, porque em vez de se preocupar em deixar a noite absolutamente perfeita ou entrar em pânico sobre qual restaurante ir, você pode apenas se concentrar em passar um tempo de qualidade juntos em um ambiente mais confortável e familiar.

Vá contra o tradicional

Só porque o resto do mundo está comemorando no dia 12, isso não significa que você precisa. A especialista em namoro online Julie Spira sugere comemorar na noite anterior, no fim de semana anterior ou em qualquer outro dia. Agendar no seu próprio tempo faz com que seja mais sobre seu parceiro e menos sobre uma data arbitrária. Além disso, as rosas vermelhas e os chocolates em forma de coração estarão menos na sua cara e nas redes sociais, o que ajudará a aliviar o estresse.

Você também não precisa comemorar, afirma Sinclaire. “Se você começou a namorar alguém recentemente e ter esse tipo de conversa parece estressante, sugiro que você pule.” Isso não torna seu relacionamento menos legítimo, se comemorar está estressando você mais do que não comemorar, abandoná-lo completamente pode aliviar muita tensão desnecessária.

Em última análise, você deve se lembrar que o Dia dos Namorados não é sobre o que você faz (ou deixa de fazer), mas com quem você está. “O mais importante é garantir que vocês passem tempo juntos”, diz Spira. Apenas trate isso como um bloco de 24 horas no calendário, onde você pode sair e fazer coisas que ama, sem necessidade de pressão.

Sobre o Bumble

Bumble, aplicativo de relacionamento e rede social em que a mulher dá o primeiro passo, foi fundado pela CEO Whitney Wolfe Herd em 2014. O Bumble conecta pessoas através de namoro (Bumble Date), amizade (Bumble BFF) e networking profissional (Bumble Bizz). Não importa o tipo de relacionamento, as mulheres dão o primeiro passo no Bumble. Bumble é construído sobre a importância de relacionamentos justos e como eles são cruciais para uma vida saudável e feliz.