Saiba os cuidados fundamentais que devem ser adotados com a cama dos idosos

Celebrado nacionalmente em 26 de julho, o Dia dos Avós é a data destinada para a homenagear aqueles que são pais ou mães duas vezes e estão sempre dispostos a fazer de tudo pelos seus netos, os cercando de muito amor e afeto. Quando se chega na terceira idade, é comum que se sinta algumas mudanças no corpo. Com isso, alguns cuidados devem ser intensificados, tendo em vista que com o avançar dos anos, o equilíbrio tende a diminuir e algumas complicações na saúde surgem.

Com a chegada à terceira idade se faz necessário dar uma atenção especial ao quarto, visando noites de sono prazerosas e confortáveis – Foto: SHVETS production – Pexels

Para isso, é preciso fazer certas adaptações na casa, principalmente na cama do idoso, local onde costumam passar uma grande parte do dia. Abaixo, Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa , empresa especializada em artigos de cama, mesa e banho, indica cuidados essenciais que são necessários para garantir conforto e bem estar aos momentos de repouso dos indivíduos da terceira idade. Confira:

• Cama

Opte por uma cama que contenha a altura mais indicada para o idoso. “A atura entre 45 e 65 cm é o ideal para que elas consigam se sentar com os pés encostados no chão e tenham mais força para se apoiar, sentar e levantar”, informa.

Camila também sugere que se invista em uma cabeceira alta e almofadadas. “Elas acabam servindo de encosto para os idosos na hora de assistir televisão, ler um livro ou até mesmo fazer refeições no quarto”, comenta.

• Colchão:

A cama é o lugar em que os idosos costumam passar grande parte do seu tempo. Portanto, é imprescindível que o colchão seja de qualidade e proporcione o conforto merecido. A gerente sugere os modelos mais anatômicos, pois acomodam melhor a coluna.

“Para conservar a qualidade do produto, utilize sempre um protetor de colchão, preferencialmente uma opção impermeável, para evitar que seja molhado com o suor do corpo e até mesmo urina”, indica.

• Travesseiros:

Ideais para uma boa noite de sono, os travesseiros são itens que precisam de uma atenção maior quando se trata dos idosos. “A altura não deve ser muito baixa e nem alta demais. Também é preciso que ele se adapte ao corpo, dando o suporte necessário para um momento de repouso confortável e maior disposição, evitando assim possíveis dores”, ressalta.

A gerente também sugere que se invista em um travesseiro corporal. “Esse acessório melhora a qualidade do sono e eleva o conforto ao dormir. Por não ceder com facilidade ao peso corporal, também relaxa os músculos e alivia o estresse”, explica.

• Roupas de cama:

Camila recomenda apostar em lençóis com elástico para cobrir o colchão, já que se fixam mais à cama e não saem com tanta facilidade. Além disso, é comum que pessoas de mais idade sintam frio. Sendo assim, a especialista sugere que sempre se deixe de fácil acesso uma manta, para que ele possa se cobrir durante a noite. “No inverno o mais indicado é já preparar a cama com um edredom ou cobertas, pois são mais pesadas e os deixarão aquecidos”, comenta

Quanto a higienização, a gerente comenta que o lençol e a fronha precisam ser lavados ao menos uma vez por semana, em casos em que não há nenhum problema de saúde. Já no caso de edredons e cobertores, a especialista sugere que sejam colocados com a mesma frequência no sol para eliminar ácaros e fungos.