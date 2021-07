Dia do Homem reforça a importância da atenção à saúde

Fazer com que os homens se cuidem mais, busquem acompanhamento médico frequente e tenham hábitos de vida saudáveis ainda é um desafio para a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, os adultos do sexo masculino realizam somente 28,4% dos cuidados preventivos e exames de rotina, enquanto mulheres representam uma parcela de 40,3%.

Para solucionar a defasagem desse cuidado, o acompanhamento da medicina de família pode ser um importante aliado. Neste 15 de julho, é celebrado o Dia do Homem, data importante para reforçar, para esse público, a importância da atenção à saúde.

O médico de família e comunidade é um profissional especialista no cuidado integral das pessoas de todas as idades e gêneros e concilia o histórico do paciente com análise psicológica e dos ambientes social e familiar para melhor orientação e promoção de saúde. Esse cuidado contínuo é importante especialmente para homens, da adolescência à vida adulta, sem queixas específicas.

Quando a menina entra na adolescência, em geral, ela passa a ser acompanhada por um ginecologista, enquanto os meninos podem ficar anos sem um médico para cuidar da sua saúde. Essa é uma oportunidade de estimular, desde cedo, que eles busquem por mais saúde e qualidade de vida com monitoramento médico adequado.

“O médico e a médica de família e comunidade podem ocupar esse papel de se tornar referência para o homem já na adolescência, pois realizam o acompanhamento durante toda a jornada de vida, assim como também acompanhar a mulher em todas as fases de vida. A Medicina de Família e Comunidade acompanha o indivíduo pelo princípio da longitudinalidade, ou seja, faz parte da vida da pessoa desde antes do nascimento, na fase do pré-natal, até os últimos dias de vida”, afirma Zeliete Zambon, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.

“Historicamente, percebemos que os homens, em geral, procuram menos médicos do que as mulheres. Há um acompanhamento maior do sexo feminino durante toda a vida com exames e consultas regulares”, diz Ricardo Casalino, diretor médico da Qsaúde.

Manter um acompanhamento médico constante pode minimizar o risco de doenças que historicamente afetam mais os homens. No Brasil, a taxa de internação dessa população em decorrência de infartos agudos do miocárdio é 130% maior que em mulheres. Já a taxa de mortalidade masculina por doenças do aparelho respiratório é 71% maior, de acordo com o Ministério da Saúde.

Na pandemia de Covid-19, a vulnerabilidade da saúde dos homens tem se mostrado ainda maior. Embora a taxa de contaminação seja a mesma para ambos os sexos, a doença desenvolve para quadros mais graves no sexo masculino.

Estudos apontam alguns motivos para a disparidade, como as diferenças entre os sistemas imunológicos masculino e feminino, o que pode explicar uma melhor reação e recuperação das mulheres. O comportamento também é apontado como uma possibilidade para o efeito mais importante em homens: o grupo tende a ter mais fatores de risco que as mulheres e é menos aderente às medidas preventivas.

De acordo com dados da Central de Informações do Registro Civil – CRC Nacional, entre junho de 2020 e maio deste ano, houve cerca de 20% mais mortes do sexo masculino em comparação com o feminino em decorrência da Covid-19.

Outro fator preocupante sobre a saúde masculina é a diminuição da ida ao médico neste período pandêmico. De acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de ir a uma consulta ou de fazer um tratamento por causa da pandemia da Covid-19. Ainda, 81% dos 499 participantes tinham a impressão de que as pessoas estavam cuidando menos da saúde do que deveriam.

Homem poderia viver mais se cuidasse da saúde

Há quase 30 anos o Brasil comemora o Dia do Homem no dia 15 de julho. Desde então, e até hoje, o foco dessa data é na saúde masculina, muitas vezes negligenciada em função de tabus e preconceitos. Enquanto o Dia internacional da Mulher alerta para a garantia de direitos, no caso masculino a ideia é conscientizar para os cuidados com a saúde. Isso porque, enquanto mulheres têm uma cultura de prevenção, é fato que os homens não têm o hábito de exames preventivos.

Na data comemorativa, com ações em diversas áreas, instituições da área de saúde como o Instituto Radion de Curitiba alertam para a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce de doenças potencialmente graves. Infelizmente, a maioria dos homens brasileiros não vai ao médico, mesmo quando há sintomas. Se for por prevenção, então, menos ainda. O resultado disto é que, a cada três mortes que ocorrem no Brasil, duas são de homens. E pior, na faixa etária entre os 25 aos 59 anos de idade, período de vida de maior produtividade.

Entre os principais problemas de saúde que atingem o público masculino estão o câncer de próstata, doenças do coração (infarto, AVC), outros cânceres (pele, pulmão), colesterol elevado, diabetes e hipertensão arterial. Um check-up anual poderia apontar e tratar precocemente a maioria desses males. Porém, há uma grande resistência a essa prática.

O exame preventivo ao câncer de próstata é o exemplo clássico de preconceito. No entanto, o diagnóstico pelo toque retal só traz benefícios ao paciente. A medicina avançou ao ponto de permitir a cura de tumores, em seus estágios iniciais, por meio dos avanços em Radioterapia. Por isso mesmo, é fundamental que o exame seja feito periodicamente, de acordo com a idade do paciente, para a detecção do problema o mais precoce possível. De acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente em homens – atrás, apenas, do câncer de pele não melanoma. Motivo mais do que suficiente para alertar para a importância de prevenção e do diagnóstico precoce. Casos de hipertensão e diabetes seguem a mesma lógica. Diante desses fatos, a mobilização em prol da saúde do homem se faz cada dia mais necessária.