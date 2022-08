Data homenageia o profissional responsável por cuidar do sistema circulatório do corpo humano

No dia 15 de agosto é comemorado o Dia do Cirurgião Vascular, profissional responsável por uma das especialidades mais complexas e desafiadoras da Medicina. Acostumado a lidar com as doenças que acometem os sistemas arterial, venoso e linfático, e embora seja muito conhecido por realizar os tratamentos de varizes, vasinhos, microvarizes e telangiectasias, como parte de suas inúmeras atribuições, o cirurgião vascular é importante para as demais áreas médicas.

A partir do início dos anos 2000, a especialidade teve um boom com a chegada da cirurgia endovascular, e os casos que eram extremamente graves, com uma alta taxa de mortalidade, passaram a ser tratados por procedimentos inovadores e menos invasivos, que salvaram muitas vidas. As novas técnicas e equipamentos modernos tomaram conta da especialidade. Hoje, existe uma série de inovações, como cateteres, balões e stents, e novos dispositivos surgem a cada ano. Softwares tomográficos tornaram precisos as medições e o planejamento, e a ultrassonografia passou de ser apenas um método diagnóstico para uma ferramenta terapêutica.

No Brasil, a cirurgia vascular ganhou notoriedade e adquiriu uma identidade própria. Por meio de entidades que representam os especialistas, como a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), o processo de educação continuada, com a realização de seminários, congressos e, sobretudo, da elaboração de diretrizes para o diagnóstico e o tratamento de diferentes doenças, vem sendo incentivado, e normas indicativas e baseadas em evidências científicas procuram nortear a ação do médico na direção da boa prática, beneficiando o portador das doenças vasculares.

Com a finalidade de conscientizar a população brasileira sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular, incentivar o tratamento e estimular hábitos de vida saudáveis, a SBACV-SP promove e apoia diversas ações de cidadania de atendimento ao público. Em 2021, também foi estabelecido agosto como o mês de conscientização sobre a Saúde Vascular.

Doenças vasculares

Entre as principais doenças vasculares que são abordadas durante as campanhas estão: Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA), definida como uma dilatação da artéria que ocorre pela fraqueza de sua parede; Estenose Carotídea, obstrução parcial ou total das artérias carótidas, principais vasos que levam sangue para o cérebro, produzida pela aterosclerose, e que podem provocar o Acidente Vascular Cerebral (AVC); Doença Arterial Periférica, que é a obstrução das artérias nas pernas, e pode provocar a amputação nos casos mais graves; Erisipela, doença inflamatória e infecciosa que atinge a pele e a camada de gordura embaixo dela; Pé Diabético, que acontece devido às alterações anatômicas e neurológicas que ocorrem em pessoas diabéticas, onde os pés podem ficar sem sensibilidade e com a circulação prejudicada, aumentando a chance de feridas, infecção e até amputação; Trombose Venosa, causada pela formação de um trombo ou coágulo dentro de uma veia que bloqueia, parcial ou totalmente, o retorno da circulação para o coração no segmento afetado; Embolia Pulmonar, considerada a terceira causa de morte cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio (IAM) e do Acidente Vascular Cerebral (AVC); e Varizes de Membros Inferiores, veias dilatadas, tortuosas, que não funcionam mais, e que podem aumentar o risco de trombose.

O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Dr. Fabio H. Rossi, ressalta: “Nossa Sociedade é uma das maiores do mundo em número de associados, e se destaca pelo volume de artigos publicados em revistas especializadas e pelas técnicas idealizadas por cirurgiões vasculares brasileiros!”