Dia das Crianças, cuidados na escolha de brinquedos

Com a o Dia das Crianças e o Natal se aproximando, a época de alta na venda de brinquedos em todo o país traz felicidade para as crianças e alerta para os pais, cuidadores e responsáveis. Os brinquedos ajudam no desenvolvimento infantil, estimulam a criatividade e o raciocínio, mas é preciso estar atento. Dependendo da escolha, os objetos podem se mostrar perigosos, causando engasgos, sufocação, queimaduras, intoxicação ou até mesmo provocando cortes e lesões.

Segundo dados do Datasus de 2021, as lesões não intencionais são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos de idade no Brasil. Diariamente, o país registra oito óbitos e 288 internações de crianças por causas acidentais. No entanto, grande parte desses acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção.

Para ajudar os pais na compra de brinquedos seguros, Erika Tonelli, especialista em Entornos Seguros e Protetores da Aldeias Infantis SOS, selecionou algumas dicas importantes.

Ao escolher um brinquedo, considere a idade, o interesse e o nível de habilidade da criança. É importante verificar a faixa etária para qual o brinquedo é recomendado. Essa simples atitude pode evitar que muitos acidentes graves aconteçam. Outro fator importante na escolha para agradar as crianças na escolha é se atentar também aos gostos e habilidades deles.

Certifique-se de que o brinquedo tenha o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Ele garante que o brinquedo passou por testes que comprovam sua segurança e qualidade. Os materiais utilizados na fabricação dos brinquedos devem ser atóxicos. Evite comprar brinquedos de procedência duvidosa ou que não possuem essa certificação.

Evite brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais de 15 centímetros, em razão do risco de estrangulamento, e brinquedos elétricos com elementos de aquecimento, como baterias e tomadas elétricas, que não são recomendados para crianças menores de 8 anos, pois podem causar queimaduras.

Bicicletas, patins, patinetes e skates são boas oportunidades para ensinar às crianças sobre segurança na diversão. Presenteie a criança também com os equipamentos de segurança necessários, como capacete, joelheira, cotoveleiras, luvas e buzina.

Muito cuidado com brinquedos que tenham em sua composição hidrogel. Os médicos têm alertado que a substância tem grande capacidade de absorção de água e, no caso de ingestão pela criança, pode causar lesões ou infecções graves.

Erika ressalta ainda que existem outras atitudes importantes para garantir entornos seguros e protetores. “Além da supervisão constante de um adulto, vale inspecionar regularmente os brinquedos e verificar se eles possuem algum dano que possa causar acidentes durante a brincadeira, como partes pequenas que estejam se soltando ou pedaços quebrados e pontiagudos. Também estimule a criança a guardar os brinquedos depois de usarem, assim é possível evitar quedas e outros tipos de acidentes”, finaliza.

Sobre a Aldeias Infantis SOS

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de dar resposta a situações de emergência. Fundada na Áustria, em 1949. No Brasil, atua há 55 anos e mantém mais de 80 projetos, em 31 localidades de Norte ao Sul do país.