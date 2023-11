Descubra a Mesoterapia: Revolucionando a estética e o tratamento terapêutico

A busca pela beleza e bem-estar tem sido uma constante na vida moderna. Dentre as diversas opções disponíveis, uma técnica tem se destacado por sua eficácia e resultados impressionantes: a Mesoterapia, também conhecida como Intradermoterapia. Se você está em busca de soluções para problemas capilares, flacidez, celulite, estrias ou deseja tratar condições musculoesqueléticas, a Mesoterapia pode ser a resposta que você procura.

Além dos benefícios estéticos, a Mesoterapia também pode ser um recurso terapêutico valioso no tratamento de condições musculoesqueléticas, alívio da dor crônica e melhora do desempenho atlético. Com uma abordagem direta no tecido muscular, a administração intramuscular de medicamentos e substâncias ativas proporciona alívio profundo e resultados terapêuticos eficientes.

A biomédica da clínica de estética avançada BeQueen, Dra. Samanta Bussolaro, destaca que a queda de cabelo é uma preocupação comum. A Mesoterapia capilar oferece uma abordagem direcionada para estimular o crescimento capilar e melhorar a saúde do couro cabeludo. Com a aplicação de medicamentos específicos, vitaminas e fatores de crescimento, a Mesoterapia capilar promove a circulação sanguínea, nutrição dos folículos capilares e estimula o crescimento de novos fios.

Adeus flacidez, celulite e estrias: transformação da pele

A Mesoterapia também é eficaz no tratamento da flacidez, celulite e estrias. Essas condições podem afetar a autoestima e a confiança de muitas pessoas. Por meio de injeções intradérmicas, são administrados medicamentos especializados, como ativos lipolíticos e substâncias que melhoram a circulação, estimulando a produção de colágeno e promovendo a firmeza da pele.

Imagine recuperar sua pele lisa e firme, reduzindo a aparência de celulite e estrias indesejadas.

Além dos benefícios no tratamento da flacidez, celulite e estrias, a Mesoterapia também é uma opção eficaz para melhorar a saúde capilar. No caso do tratamento capilar, as substâncias utilizadas na Mesoterapia são, em sua maioria, compostas por vitaminas que têm o objetivo de estimular o couro cabeludo e promover o crescimento de novos folículos capilares.

Essas vitaminas atuam diretamente no couro cabeludo, fornecendo nutrientes essenciais para os folículos capilares, fortalecendo os fios existentes e estimulando o crescimento de cabelos saudáveis. A Mesoterapia capilar é uma abordagem direcionada que visa melhorar a qualidade e a densidade do cabelo, além de combater problemas como a queda capilar.

Com a administração precisa de vitaminas e outros nutrientes por meio de injeções intradérmicas, a Mesoterapia capilar pode ser uma opção eficaz para aqueles que desejam melhorar a aparência e a saúde dos cabelos, promovendo um crescimento capilar mais saudável e volumoso.

Intramuscular: alívio terapêutico profundo

A aplicação intramuscular é uma opção terapêutica que permite a administração direta de medicamentos e substâncias ativas no tecido muscular. Essa técnica é utilizada no tratamento de dor crônica, melhora do desempenho atlético e administração de vitaminas e minerais, entre outros. Sendo muito usada como um acelerador metabólico pra auxiliar no emagrecimento e ganho de massa.

A injeção direta no tecido muscular proporciona uma absorção mais rápida e eficaz, potencializando os efeitos terapêuticos desejados.

A Mesoterapia em ação: como funciona o procedimento

Durante o procedimento de Mesoterapia, utilizamos agulhas finas para injetar as substâncias ativas na pele, atingindo diferentes camadas dependendo do objetivo do tratamento.

Quando o objetivo é tratar problemas na pele, como rejuvenescimento, manchas, flacidez ou estrias, a aplicação é feita na derme, que é a camada média da pele.

Para tratar gordura localizada ou celulite, a aplicação é realizada na camada subcutânea, abaixo da derme.

Já a aplicação intramuscular envolve a injeção direta dos compostos ativos no tecido muscular.

Essa abordagem direcionada permite que as substâncias atinjam diretamente a área afetada, evitando a necessidade de medicamentos administrados por via oral ou sistêmica. A escolha das substâncias utilizadas na Mesoterapia é personalizada de acordo com a condição a ser tratada, podendo incluir medicamentos vasodilatadores, lipolíticos, vitaminas, minerais, fatores de crescimento e ácido hialurônico.

Samanta esclarece que a Mesoterapia é um procedimento seguro e eficaz, realizado por profissionais qualificados, que avaliam cada caso individualmente para obter os melhores resultados.

“A Mesoterapia deve ser realizada por profissionais qualificados, que possuam conhecimento e experiência no procedimento. Cada caso é avaliado individualmente, considerando a condição a ser tratada e as necessidades específicas do paciente”, finaliza a biomédica.