O retorno ao trabalho após a licença-maternidade é uma fase carregada de emoções e desafios para muitas mães. A separação do bebê, a adaptação à rotina profissional e o constante sentimento de culpa fazem parte dessa transição.

Segundo uma pesquisa da Fawcett Society, realizada em 2023, 84% das mães relataram dificuldades emocionais ao voltar ao trabalho, enquanto 40% mencionaram a culpa como um sentimento frequente.

No Brasil, o cenário também traz à tona discussões sobre o aumento da licença-paternidade, com 76% dos brasileiros apoiando a medida, de acordo com o Datafolha.

A psicóloga Rafaela Schiavo, pioneira em Psicologia Perinatal e Parentalidade, e fundadora do Instituto MaterOnline, destaca que a transição do retorno ao trabalho afeta mulheres de diferentes contextos, sendo uma experiência marcante. Ela enfatiza que políticas de flexibilidade no ambiente corporativo são fundamentais para minimizar o impacto emocional, tanto para as mães quanto para os bebês.

Júlia Bozzetto, jornalista e mãe de um bebê de sete meses, descreve essa fase como um dos momentos mais desafiadores de sua vida. “Desde que voltei ao trabalho, meu ‘castelo de cartas’ desmoronou. Me sinto exausta, sobrecarregada e, muitas vezes, triste. Parece que aquele ambiente de trabalho não se encaixa mais em mim”, compartilha. Apesar de contar com o apoio de sua rede familiar, a separação do bebê e o cansaço emocional continuam pesando.

Para Rafaela, esse relato é comum entre mães que tentam equilibrar as exigências profissionais com a preocupação constante com os filhos.

“Muitas mulheres sentem que não estão sendo suficientemente presentes na vida dos filhos. Esse sentimento reflete o amor e a preocupação, mas não é um sinal de que algo está sendo feito errado”, explica.

Rede de apoio – Um dos recursos que podem amenizar esse processo doloroso é contar com uma rede de apoio sólida, que pode incluir familiares, amigos ou até mesmo uma creche de confiança. Júlia destaca que o suporte de sua sogra, cunhada e marido foi essencial para conciliar a maternidade e o trabalho. “Sem o suporte deles, eu não sei como teria conseguido. Mesmo com ajuda, a separação ainda é difícil”, conta.

Rafaela reforça que, além do apoio prático, o suporte emocional é fundamental para reduzir a ansiedade e a sobrecarga emocional. “Mães que não têm esse suporte enfrentam mais dificuldades, e isso pode desencadear problemas como ansiedade ou depressão”, afirma.

Desafios no trabalho – Além das questões emocionais, as mães que retornam ao trabalho enfrentam desafios no ambiente profissional. A falta de flexibilidade nas empresas é um obstáculo comum.

Rafaela aponta que muitas organizações ainda não estão preparadas para lidar com as demandas dessa transição. “O retorno deveria ser gradual, com políticas que permitissem uma adaptação suave para mães e bebês”, sugere.

A ausência de flexibilidade, como horários ajustáveis ou a opção de trabalho remoto, pode prejudicar não apenas o desempenho profissional, mas também o bem-estar emocional das mães. “Essa falta pode aumentar o estresse e a sensação de culpa, afetando as oportunidades de promoção e a satisfação no trabalho”, completa Rafaela.

Em um cenário ideal, afirma a psicóloga, empresas deveriam fornecer suporte adequado às mães que retornam de licença, permitindo maior flexibilidade e um ambiente mais compreensivo.

“Essas medidas não apenas facilitariam a transição, mas também proporcionariam um espaço de trabalho mais saudável e produtivo para todos”.