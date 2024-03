Depressão: estudo aponta Yoga como um dos maiores aliados no combate à doença

A depressão tem se tornado um problema cada vez mais comum na nossa sociedade. De acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão atualmente, o que reforça os impactos do problema para a saúde global. Com isso, cresceu a necessidade por estratégias complementares de combate.

De acordo com o estudo “Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials”, a atividade física é um fator importante para combater a depressão, com um destaque para a prática de Yoga.



Segundo o professor de yoga e naturopata, Ravi Kaiut, a prática de Yoga ajuda a combater sintomas comuns na depressão e auxiliar no seu tratamento.



“A prática de yoga ajuda a controlar sintomas comuns da depressão, como a ansiedade, indisposição, insônia, oscilações de humor e desânimo. Por meio de técnicas de respiração, posturas e meditação, o Yoga ajuda no relaxamento, melhora o humor e aumenta a sensação de bem-estar, estimulando neurotransmissores associados à felicidade”.

“Além disso, o estilo de vida associado com o Yoga ajuda a estimular outros hábitos que contribuem para o controle da depressão, como a prática de exercícios também associados ao bem-estar, boa alimentação, prática de meditação, interação social, entre outros”, explica.



3 técnicas do Yoga para o combate à depressão:



01 – Nadi Shodhana



“Sente-se confortavelmente em uma postura ereta., feche os olhos e relaxe os ombros. Use o polegar direito para fechar a narina esquerda e inspire profundamente pelo lado direito do nariz. Depois, use o dedo anelar esquerdo para fechar a narina direita e expire lentamente pela narina esquerda. Repita esse ciclo por alguns minutos até se sentir mais relaxado”, explica Ravi Kaiut.



02 – Sukhasana:

“Para esta postura, sente-se no chão com as pernas cruzadas, mãos nos joelhos, a coluna ereta e os olhos fechados. Inspire profundamente, enchendo o abdômen de ar, expire lentamente, liberando o ar. Repita por algumas respirações, focando na calma e no relaxamento”.

03 – Janu Sirsasana:

“Sente-se no chão com uma perna estendida e a outra dobrada, sola do pé tocando a coxa interna. Incline-se para frente, mantendo a coluna ereta. Inspire profundamente, estendendo os braços para a sua frente. Expire lentamente, inclinando-se para frente em direção à perna estendida”, ensina Ravi Kaiut.



Sobre Ravi Kaiut

Foi diagnosticado aos 4 anos com Síndrome de Legg Perthes, doença genética que destrói o quadril e causa grandes dores. Como parte do tratamento passou a praticar Yoga, se apaixonou e decidiu que deveria compartilhar seu conhecimento com o mundo. Campeão brasileiro de fisiculturismo e 10º melhor do mundo, pelo Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, da Federação IFBB. Co-fundador da Greenlist, iniciativa com o objetivo de estimular o consumo sustentável. Ensina atualmente na unidade principal do Kaiut Yoga em Curitiba.