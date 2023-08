Depilação com cera é prejudicial à pele?

A depilação com cera quente é uma das alternativas mais comuns entre mulheres e homens para se livrar dos pelos. É um método rápido, prático e eficaz, capaz de eliminar os fios indesejados desde a sua raiz, com um bom custo-benefício.

Mesmo com a popularização do método, muitas pessoas ainda acreditam que a depilação com cera pode ser prejudicial para a pele, um conceito totalmente errôneo, segundo a empresária Poliana Sicchieri, que foi depiladora por mais de 20 anos e hoje é proprietária da Cera Marroquina, marca patenteada que está há mais de 23 anos no mercado, presente em todo o Brasil e vários países.

“A depilação com a Cera Marroquina é um exemplo de produto que se modificou através dos anos. Muitas pessoas ainda pensam que ela vai doer, que vai causar flacidez, manchas, mas não. É um método totalmente seguro e com inúmeros benefícios”, explica Poliana.

A depilação quente não causa nenhum tipo de flacidez ou danos a pele, afinal as novas fórmulas foram desenvolvidas para cuidar e dar saúde à pele. Segundo Poliana, a flacidez na pele é uma questão ligada à genética da pessoa e o processo de envelhecimento, não a depilação.

“Muitas pessoas acreditam que o atrito da cera com a pele pode causar flacidez, mas isso não é verdade. A flacidez é basicamente a perca de colágeno e nenhuma cera depilatória é capaz de remover essa proteína da pele”, afirma a empresária.

Apesar da depilação com cera ser um procedimento popular e sem nenhum risco de causar flacidez ou manchas na pele, é importante que a pessoa depilada não esteja fazendo a utilização de nenhum ácido, quimioterapia ou remédio controlado.

“Ao se depilar, é importante que o cliente informe se faz a utilização de ácido, quimioterapia ou até mesmo remédio controlado, como Roacutan, pois essas são formas de deixar a pele mais sensível, podendo prejudicar o resultado da depilação e até mesmo a saúde da pessoa”, explica Poliana .

Ainda segundo a empresária, “vale ressaltar que os cuidados no processo de depilação, como usar a loção antisséptica para higienizar a pele, e após a depilação usar o gel pós depilação da marca marroquina, devem ser respeitados, pois ele contém propriedades calmantes e cicatrizantes que ajudam fechar os poros antes de 48 horas, evitando assim qualquer risco de foliculite ou inflamações pós depilação.”

Quando falamos sobre a depilação com cera, diversas dúvidas surgem ao longo do processo, como por exemplo, preocupações com manchas, flacidez, se pode ser utilizado para áreas no rosto, se existem contraindicações etc.

“Eu sempre tive um grande problema para depilação. Eu sentia minha pele ressecada, sentia muita dor na hora de retirar o produto. Essa série de problemas pessoais me fez procurar uma fórmula que pudesse ser benéfica para quem a utiliza”, explica a empresária.

A Cera Marroquina é uma empresa com mais de 23 anos no mercado de Estética e Beleza e nasceu com o propósito de transformar a área da beleza através da depilação com a Cera Marroquina. Fundada por Cidis Souza e Poliana Sicchieri, hoje a empresa vende seus produtos para todo o Brasil e exporta para grandes países, como Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Portugal, Turquia e Japão. Localizada em Ribeirão Preto, seus produtos são 100% naturais e utilizam como base puro cacau alcalino, própolis e cera de abelha.