De água de coco a melancia, como podem contribuir para a hidratação infantil

Conheça as delícias de verão que protegem as crianças e ajudam a hidratá-las

Com o aumento das temperaturas, o risco de desidratação se intensifica, tornando as crianças um grupo especialmente vulnerável. Elas transpiram menos, geram mais calor durante atividades físicas, não reconhecem a sensação de sede, dependem dos adultos para obter líquidos, distraem-se facilmente com as brincadeiras e ignoram os sinais de sede afirma a nutricionista Adriana Stavro.

Portanto, é fundamental que os pais ou responsáveis ofereçam água a cada 20 minutos, mesmo que a criança não tenha se queixado de sede. Além disso, diversos alimentos ao serem consumidos, também podem contribuir para a hidratação infantil.

Confira algumas opções que ajudam a hidratar

PEPINO – 96,73% de água

Pepinos são uma fonte de potássio, fósforo, magnésio e uma pequena quantidade de cálcio.

ALFACE – 95,64% de água

É pobre em carboidratos e açúcar, mas contém fibras, vitaminas A e K, potássio e zinco.

AIPO – 95,43% de água

Este vegetal verde claro e crocante tem baixo teor de calorias, proteínas e carboidratos, mas é rico em fibras, vitaminas A e K

TOMATE – 94,52% de água

Embora muitas pessoas considerem o tomate um vegetal, botanicamente é uma fruta rica em fibras, vitaminas C, K, ácido fólico, licopeno e potássio.

ABOBRINHA: 92,73% DE ÁGUA

Contém manganês, potássio, magnésio, vitaminas A, C, K e fibras. Ele também contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que podem ajudar a combater danos ao DNA.

MELANCIA – 91,45% de água

Esta fruta apesar de doce é pobre em calorias. Uma xícara de chá em cubos contém apenas 45Kcal além de vitamina C, A, B, potássio, zinco e cobre.

ESPINAFRE – 91,4% de água

Este vegetal de folhas verdes é rico em fibras, cálcio, magnésio, ferro, potássio, vitamina A, K e ácido fólico.

MORANGO – 90,95% de água

Os morangos contêm antioxidantes que combatem os radicais livres. Eles são ricos em fibras, vitamina C e pobres em calorias.

MELÃO – 90,15% de água

Rico em vitamina C e fibras.

BRÓCOLIS – 89,3% de água

O brócolis é um vegetal crucífero, fonte de fibras, ferro, potássio, vitamina C e K.

PÊSSEGO – 88,87% de água

Esta fruta suculenta contém muitas vitaminas, incluindo C, A, E, K, potássio e fósforo.

CENOURA – 88,29% de água

Com sua cor laranja brilhante, as cenouras contêm uma grande quantidade de betacaroteno, vitamina A, K, potássio, ácido fólico e fibras.

LARANJA – 86,75% de água

Mais conhecidas por seu teor de vitamina C, as laranjas também são ricas em fibras, magnésio, selênio, cobre e potássio. A vitamina C ajuda o corpo a absorver o ferro não-heme.

ABACAXI – 86% de água

Esta fruta tropical espinhosa é repleta de nutrientes, incluindo vitamina C, magnésio, potássio, manganês e vitaminas B. O abacaxi também contém bromelina (ou bromelaína) uma enzima com efeito anti-inflamatório e digestivo.

MAÇÃ – 85,56% de água

As maçãs tanto as vermelhas como as verdes contêm muita fibra, vitamina C, antioxidantes, quercetina e catequina.

Atenção a alguns sinais de desidratação

Pausas longas para ir ao banheiro

Fraldas secas por muito tempo

Dores de cabeça

Falta de concentração

Sede excessiva

Lábios rachados

Boca seca

Constipação

Letargia

Xixi muito amarelo