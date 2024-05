Culpa materna: entenda o que é e saiba como lidar

A maioria das mães já experimentou essa sensação em algum momento de sua vida - Foto: Adobe Stock

A ideia de que uma boa mãe deve ser perfeita em todos os aspectos, desde a concepção até a idade adulta dos filhos, é uma pressão que muitas mulheres carregam consigo. Portanto, não é de se espantar que a maioria se sente culpada por várias situações, mesmo não tendo feito nada de errado.

A culpa materna, essa sombra que paira sobre muitas mulheres desde o momento em que se tornam mães, se manifesta de várias maneiras. Pode ser o sentimento de não estar dedicando tempo suficiente aos filhos, de não estar presente o bastante, de não ser a mãe que se imaginava ser. Pode surgir da decisão de voltar ao trabalho cedo demais ou de ficar em casa quando se deseja seguir uma carreira.

Pode estar presente nos momentos de frustração, quando as expectativas não correspondem à realidade, seja no parto, na amamentação, na educação ou em qualquer outra área da maternidade.

Segundo a psicóloga Rafaela Schiavo, uma das pioneiras no estudo da Psicologia Perinatal e da Parentalidade, e fundadora do Instituto MaterOnline, a maioria das mães já experimentou essa sensação em algum momento de suas vidas.

Em entrevista ao LIBERAL, a psicóloga afirmou que a culpa materna frequentemente surge quando as expectativas idealizadas encontram a realidade da maternidade. “Quando a maternidade real frustra a maternidade idealizada, é o momento em que essa mãe sente culpa”.

Por exemplo, uma mãe que ansiava por um parto normal, mas se vê submetida a uma cesárea, pode experimentar sentimentos de culpa por não ter alcançado essa idealização, explica.

Outro cenário comum é quando uma mãe nutre expectativas em relação ao sexo do bebê e se vê confrontada com uma realidade diferente. “Ela pode começar a se sentir culpada porque não consegue ficar feliz com a notícia do sexo do bebê”, acrescenta Rafaela.

A pressão para amamentar exclusivamente até os seis meses também pode desencadear sentimentos de culpa quando não é alcançada, assim como o retorno ao trabalho após a licença maternidade.

A psicóloga ressalta que esses sentimentos de culpa não são necessariamente indicativos de que a mãe está fazendo algo errado, mas sim de uma dissonância entre a realidade vivida e as expectativas internalizadas. No entanto, ela destaca que a culpa, quando abordada de maneira construtiva, pode impulsionar o crescimento pessoal e fortalecer o relacionamento com os filhos e consigo mesma.

Para enfrentar essas culpas de forma saudável, Rafaela sugere que as mães reflitam sobre seus sentimentos e compreendam o impacto em suas vidas. Além disso, ela encoraja o diálogo entre mães, a aceitação da imperfeição e o autocuidado como medidas essenciais.

E, caso necessário, buscar ajuda profissional, como a orientação de um psicólogo, pode ser fundamental. “Um espaço de diálogo seguro com um profissional pode abrir caminhos para a superação”, conclui a especialista.