Bem-Estar Cuidados necessários para prevenir as doenças renais

Diagnosticar problemas renais na fase inicial faz diferença na qualidade de vida do paciente. Muitas vezes, identificar a doença logo no começo pode evitar até mesmo a necessidade de um futuro transplante.

O problema é que a doença renal praticamente não apresenta sinais no início, manifestando-se apenas quando o órgão já está mais comprometido. Dessa forma, é muito importante consultar regularmente um médico para a realização dos exames necessários. Por outro lado, os profissionais de saúde também precisam ficar atentos para identificar possíveis sinais e, com isso, encaminhar os pacientes para um especialista.

Orientação

Sinais iniciais como inchaço e anemia são comuns com outras doenças. Por isso, uma avaliação mais detalhada se faz necessária. Além disso, é preciso ficar atento com os pacientes considerados como integrantes do grupo de risco.

Os fumantes fazem parte da lista. Abandonar o vício é uma forma importante de prevenção desta e de outras doenças. Além disso, o sobrepeso também se apresenta como um fator prejudicial.

Entre as pessoas consideradas como integrantes do grupo de risco também estão os idosos e pacientes com histórico de doenças renais na família. Diabéticos e hipertensos também precisam redobrar a atenção.

Para o diagnóstico, exames de sangue e urina são avaliados. Em casos de suspeita, é necessário consultar um nefrologista. Este profissional conseguirá fazer a avaliação final, indicando o melhor tratamento para cada caso.