Criança pode consumir mel?

Assim como as frutas, legumes e verduras, o mel é importante na alimentação infantil por ser uma fonte de vitaminas, antioxidantes e sais minerais. No entanto, por ter um sabor que é doce e mais agradável ao paladar das crianças, muitos pais têm receio de introduzir o alimento na dieta dos pequenos. Mas afinal, crianças podem consumir mel de abelhas?

A resposta mais prudente é: “depende”. Como todo alimento oferecido às crianças, a introdução deve ser bastante cuidadosa. Os pais precisam ter atenção especial para a idade da criança quando recebe o mel, a quantidade que será ingerida e a qualidade do produto que será dado aos pequenos.

“O mel pode ser oferecido às crianças sem muitos percalços, mas são necessários alguns cuidados para isso. Nos primeiros seis meses de vida, o leite materno deve ser o único alimento oferecido para as crianças, mas depois desse período, são permitidas frutas, legumes, verduras e outros alimentos que não sejam ultraprocessados, como papinhas caseiras, por exemplo”, explica Daniel Cavalcante, doutor em alimentos e CEO da Baldoni, líder no gerenciamento da categoria de mel no Brasil.

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o mel só pode ser inserido na alimentação infantil depois do primeiro ano de vida. Essa recomendação se dá porque esse é o momento em que o sistema digestório já está completamente formado e tem maturidade o suficiente para digerir o mel e lidar com potenciais riscos ao organismo.

“Além de aguardar 12 meses, o mel só deve ser oferecido às crianças em pequenas quantidades, cerca de uma colher de sopa por dia. Também é importante tomar alguns cuidados com o armazenamento do produto, que deve estar sempre em recipientes fechados e em local fresco e arejado. Também é fundamental se atentar à qualidade e procedência do produto”, pontua Daniel.

A partir dos dois anos de idade, o mel já pode ser introduzido de maneira gradual na dieta das crianças em fase pré-escolar como um ingrediente para medicamentos naturais, junto com limão ou romã, por exemplo. Mas o alimento também pode ser usado como adoçante para sucos e chás ou como um substituto do açúcar refinado em receitas.

Mas melhor que falar, é fazer, não é mesmo? Então, que tal uma versão saborosa de um dos alimentos mais queridos da garotada para ser preparada junto com eles no Dia das Crianças? Aprenda como fazer o Petit Suisse Caseiro. Tenha um bom apetite e um feliz Dia das Crianças!

Petit Suisse Caseiro

Foto: Baldoni -Divulgação – Foto:

Ingredientes

8 morangos grandes, lavados, sem cabo

2 inhames cozidos

5 colheres (sopa) de cream cheese

Mel Baldoni Orgânico a gosto

Modo de preparo

Cozinhe os inhames com casca até que eles fiquem macios. Descasque os inhames e bata no liquidificador. Descasque e pique os inhames e coloque no liquidificador. Adicione os demais ingredientes e bata em potência máxima até que todos os ingredientes se misturem integralmente. Coloque em potinhos com tampa e leve à geladeira por duas horas. Sirva-se.

Fonte: Baldoni, produtos derivados de mel.