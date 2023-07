Criança na cozinha desperta a curiosidade

Levar os pequenos para a cozinha ajuda a estreitar laços e desperta a curiosidade por aromas e temperos, mas não é só isso. A chef Bianca Folla produziu em seu instagram conteúdo com dicas para deixar os dias de férias da criançada mais saborosos e divertidos. Acompanhe aqui!

Cozinhar com as crianças pode ser um momento muito especial e o melhor, traz vários benefícios para elas, como por exemplo: reforça o vínculo emocional. Cozinhar é uma ótima maneira de passar mais tempo com os filhos, netos ou sobrinhos. Além de ser uma atividade diferente para a maioria das crianças, é um ótimo momento para colocar o papo em dia e saber mais sobre o dia a dia dos pequenos. Aproveite também o tempo para contar histórias da família, que tenham ou não relação com a receita que estiver sendo preparada.

Crianças maiores, devidamente supervisionada e orientadas podem te ajudar a cortar alimentos, limpar utensílios, untar formas, mexer e misturar ingredientes. E todas essas atividades ajudam na coordenação motora e no desenvolvimento das habilidades manuais.

Preparar uma receita exige muita atenção e boa memória. Afinal, são muitos os ingredientes que precisam ser usados na hora e na medida certa. É preciso ler a receita com calma, separar os ingredientes e utensílios, sem esquecer de nada e tudo isso ajuda a criança a ter foco e também a exercitar a memória.

A paciência também é outro fator trabalhado na culinária. A criança irá perceber que os alimentos não ficam prontos em um piscar de olhos. Eles precisam de um tempo certo de cozimento, descanso ou refrigeração. Essa percepção é uma habilidade importante para o controle da ansiedade e do estresse.

Na cozinha, existe o antes, o durante e o depois. Assim, comece separando um tempo para levar a criança ao supermercado, feira ou padaria, para providenciar todos os ingredientes que serão necessários. Ao chegar em casa, foque na limpeza e organização da cozinha e, ao final, com a receita já pronta, ensine a criança a limpar e guardar tudo que foi utilizado.

Faça com que os pequenos participem de todas as etapas e tenham uma visão completa de todo o trabalho que precisa ser feito para que seja possível saborear uma deliciosa refeição.

Durante a preparação de uma receita, é interessante que você vá explicando para as crianças o que são cada um dos ingredientes e quais são os seus respectivos benefícios para a saúde. Por exemplo: ao invés de falar que a cenoura é rica em vitamina A, diga que ela ajuda a enxergar melhor, já que é boa para os olhos e que o leite, rico em cálcio, serve para deixar os ossos mais fortes.

Quando a criança sabe os motivos de estar consumindo esse ou aquele alimento, ela cria um vínculo com ele e a refeição se torna um momento de curiosidade e prazer.

Antes de chamar a criança para a cozinha, pense no que vocês vão cozinhar juntos. É normal que os pequenos se sintam atraídos por receitas consideradas “gostosas”, como por exemplo, bolos, doces, biscoitos decorados e tortas salgadas. Assim, as sobremesas podem ser um ótimo começo para a aventura culinária em família.

No mais, crianças até 6 anos costumam ser impacientes e se a receita for muito elaborada e demorada, elas podem ficar estressadas. Por isso, escolha com cuidado o que vai ser preparado.

Fonte: chef Bianca Folla@achefemcasa ou www.achefemcasa.com.br

Ter cuidado com as crianças na cozinha é fundamental, certo? Então, veja essas dicas da chef Bianca Folla: