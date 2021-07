Coronafobia, o medo excessivo de contrair Covid-19

Desde o primeiro semestre de 2020 o mundo vive uma pandemia que já fez milhares de vítimas fatais e deixou sequelas em inúmeras pessoas. Com um cenário de tantas incertezas sobre a doença e a proximidade cada vez maior do vírus, o medo de se infectar se torna mais presente nas pessoas, podendo essas, desenvolver, assim, ansiedade em excesso, que é chamado pelos estudiosos da área da psicologia como “coronafobia”.

O nome, sugerido pelos pesquisadores, se deu pela situação atual da pandemia que estamos enfrentando. O termo “coronafobia” foi denominado após estudos realizados nos Estados Unidos com 500 pessoas, onde foi analisado que os casos de ansiedade e depressão estavam relacionados à Covid-19.

O medo em excesso, preocupação e a ansiedade em se infectar, podem gerar impactos negativos na saúde mental dos indivíduos – Foto: Josh Hild – Pexels

“Todos devem se cuidar e seguir corretamente as orientações dos órgãos competentes de saúde, sobre as formas de prevenção contra a Covid-19, mas o medo em excesso, preocupação e a ansiedade em se infectar, podem gerar impactos negativos na saúde mental dos indivíduos. Os medos mais comuns são: o da morte ou de ficar muito doente com graves sequelas e isso é caracterizado, como sugerem os pesquisadores de coronafobia”, explica Rogério Bosso, coordenador do curso e do Serviço Escola de psicologia da Anhanguera.

O professor explica que o problema pode aparecer em pessoas sem transtornos psíquicos, mas tende a surgir com maior intensidade em quem tem síndrome do pânico, transtornos obsessivos, comportamentos de acumulação e idealizações suicidas, pois essas pessoas são mais suscetíveis a determinadas situações que geram ansiedade e outros sofrimentos psíquicos.

“Além de problemas comportamentais, no excesso de ansiedade, caracterizado como coronafobia pelos pesquisadores, as pessoas podem apresentar problemas relacionados ao sono, dificuldades de respirar, coração acelerado e palpitações. Por isso é de extrema importância o acompanhamento com um psicólogo e psiquiatra, pois em muitos casos é necessário o uso de medicamentos combinados com a psicoterapia”.

O especialista dá algumas dicas para evitar gatilhos que levem ao aumento da ansiedade:

• Avaliar se sozinho você consegue controlar sua ansiedade, medo ou preocupação;

• Observar seus comportamentos, e identificar se existe certo excesso (frequência alta de alguns comportamentos), como por exemplo: procura em excesso por atendimento médico na suspeita de estar doente, medo em excesso de tocar superfícies, paranoia em lavar as mãos e passar álcool a todo instante, sem ter motivo para essa intervenção, passar a maior parte do tempo consumindo informações negativas sobre a doença.

. Nesses casos, é hora de procurar por ajuda profissional;

• Faça uma autoanálise cuidadosa dos sintomas presentes e pergunte-se: você já apresentava esses sintomas antes da pandemia? Em caso positivo, porque eles não podem ser os mesmos sintomas, ao invés de uma nova sugestão.

• Promover ações de bem-estar que geram cuidados para si, sempre respeitando as orientações dos órgãos competentes de saúde, como: a prática diária ou semanal de exercícios físicos, alimentação saudável, manter conexão, por vídeo chamadas, com as pessoas que você ama. Estamos no clima das festas juninas, que tal uma virtual com os amigos? Mesmo vivendo uma pandemia, conseguimos estar perto de quem queremos bem, o uso da tecnologia pode ser benéfico, como fazer vídeos chamadas, conversas pelas redes sociais, entre outros meios que possibilitem acessos a um grupo social e de apoio. Mas, para aquelas que não costumam usar muito ferramentas tecnológicas ou não dispõem de condição econômica para, é importante analisar o que te faz bem, o que traz calma, paz e esperança, cultivar esses sentimentos pode evitar alguns gatilhos emocionais.

O cuidado é essencial para nosso bem-estar, mas até mesmo o cuidado precisa de seus limites para não gerar novos problemas, principalmente no campo da saúde mental.